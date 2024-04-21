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РФ націлилася на два міста: полковник назвав напрямки наступу окупантів

Олексій Тесля
21 квітня 2024, 02:30
РФ щомісяця мобілізує до 30 тисяч осіб, нагадав Олексій Гетьман.
російські окупанти, українські військові
/ Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти намагатимуться тиснути по всій лінії фронту, а новий наступ РФ уже розпочався і тільки посилюватиметься, заявив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Якщо сказати про мобілізацію 300 тис. осіб у РФ, то 200 тис. у них майже готові і можуть бути приєднані, тому вони намагаються створити дві додаткові армії, як говорив російський міністр оборони Шойгу. Ми всі очікували й очікуємо, що ворожий наступ буде наприкінці травня - на початку червня, але, скоріш за все, цей наступ уже розпочався", - наголосив він в ефірі Еспресо.

Офіцер запасу пояснив, що РФ щомісяця мобілізує до 30 тисяч осіб, при цьому ворог постійно намагатиметься промацувати нашу лінію оборони по всій лінії фронту.

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"А де саме будуть більш потужні удари? Швидше за все там, де росіяни вже наступають, - Часів Яр. Також це може бути Харківський напрямок, тому що російський міністр закордонних справ Лавров говорив, що це одна з пріоритетних цілей для їхніх наступальних дій", - нагадав він.

Співрозмовник також не виключив, що РФ може спробувати атакувати Вугледар, а також Куп'янсько-Лиманський напрямок, особливо Куп'янськ-Вузлове.

"Може бути спроба протиснутися через Часів Яр до Костянтинівки, тому що це теж залізниця, яку ми активно використовуємо. Крім того, противник може спробувати біля Роботиного відсунути наші війська від залізниці Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой, яку використовує для підживлення свого угруповання "Дніпро". Ситуація важка. Не варто очікувати, що в нас є час до 1 червня. Я впевнений, що наступальні дії росіян уже розпочалися і будуть тільки посилюватися", - додав Гетьман.

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Раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Бої тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті через "потужний ривок" росіян на Часів Яр. Загарбники акумулюють свої сили на сході України. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зробили заяву про наступ Росії на Часів Яр. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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війна Росії та України Олексій Гетьман
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