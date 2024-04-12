Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

Російська армія все ще опирається на масовість своїх військ, попри те, що зазнає великих втрат.

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Коли у Росії закінчаться боєприпаси / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія для ведення війни проти України використовує стару техніку. Аналітики вважають, що до середини 2025 року на російських складах може не лишитися старих танків і бойових машин.

Як зазначається у виданні Forbes, Кремль поповнює втрати російської армії в Україні, розконсервовуючи старі запаси техніки. Йдеться про бойові машини 1970-х років, а у деяких випадках навіть 60-х чи 50-х років.

Видання додає, що ця техніка - обмежений ресурс, її неможливо замінити новим виробництвом. Естонський військовий і аналітик Артур Рехі вважає, що до середини 2025 року на російських складах не залишиться старих танків і бойових машин. На думку аналітика, час Росії спливає.

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При цьому видання наголошує, що російська армія все ще опирається на масовість військ, попри те, що зазнає втрат.

Американський генерал Крістофер Каволі наголосив, що армія РФ зараз фактично більша на 15%, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, за минулий рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 до 470 тисяч.

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Нагадаємо, що РФ запустила по Україні 1000 ракет, 2800 дронів, 7000 бомб. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру.

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