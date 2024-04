Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про ситуацію на передовій та заявили, що позиційні бої тривають по всій лінії фронту, на всіх напрямках.

У звіті ISW йдеться, що під Часовим Яром тривали запеклі бої, однак підтверджених змін лінії фронту немає.

Зокрема, російські мілблогери стверджували, що окупанти просуваються на околиці мікрорайону Канал (східний Часів Яр) і до Калинівки від Богданівки (обидва на північний схід від Часового Яру). В РФ також кажуть, що частини російської 98-ї дивізії ВДВ наступають на південно-східну околицю Часового Яру.

Бої також тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.