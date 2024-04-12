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Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

Юлія Закрепа
12 квітня 2024, 12:42
Наразі детально з'ясовують інформацію щодо того, що за ракета насправді атакувала Трипільську ТЕС та який був її тип.
Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69
Якою ракетою вдарили по ТЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДТЕК

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що під час удару по Трипільській ТЕС російські окупанти, ймовірно, застосували свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили їм повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київської області.

За даними ЗМІ, для масованого обстрілу росіяни застосували ракету типу Х-69. Журналісти Defense Express повідомили, що ці ракети за наслідками для нашої держави є гіршими, ніж ті самі сумнозвісні "Кинджали".

Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що ракета Х-69 це покращена версія Х-59. Однак наразі все ж з'ясовують деталі щодо того, що за ракета насправді атакувала Трипільську ТЕС та який був її тип.

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"Попередньо Росія уже застосовувала подібні ракети раніше, це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році, тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети", - сказав він.

Однак, за його словами, все залежить від того, наскільки швидко країна-агресорка зможе забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим, а також здобувати ці важливі деталі.

"Звісно, що ракета Х-69 це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти і як найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся навіть зі складнішими типами ракет як "Циркон" та "Кинджал", - наголосив речник Повітряних сил.

Що відомо про ракету Х-69?

Х-69 — російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Х-69 є модернізацією ракети Х-59. Призначена для ураження наземних цілей та надводних об'єктів, пише Вікіпедія.

Удар по Трипільській ТЕС: що відомо

Нагадаємо, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС. Дальність пуску ракет склала близько 400 км, що перевищує відомі оцінки.

Зруйнувана Трипільська ТЕС забезпечувала 3 області. ТЕС забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться. Зараз працюють сонячні електростанції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головну причину знищення Трипільської ТЕС. Він вважає, що Росії не вдалося би зруйнувати Трипільську ТЕС, якби Україна мала достатньо Patriot. За словами Кулеби, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами.

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