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Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

Юлія Закрепа
12 квітня 2024, 11:18
На тлі цього досі залишається заблокованим пакет допомоги для України від США на 60 мільярдів доларів.
Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні
Україна перебуває в найкрихкішому стані / колаж: Главред, фото: УНІАН

У США обговорюють критичну нестачу боєприпасів і живої сили на фронті України. Також відомо про прогалини у системі протиповітряної оборони, це може означати, що Україна перебуває в найкрихкішому моменті за понад два роки війни.

Один зі співрозмовників видання Bloomberg сказав, що ризик полягає у краху української оборони - події, яка дозволить Кремлю здійснити значний прогрес вперше від початкових етапів війни.

"Наступні кілька місяців стануть найважчим випробуванням для України, оскільки громадськість буде виснажена війною, особливо в місті Харків на сході країни, яке зазнало особливого обстрілу", - йдеться у статті.

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Водночас відомо, що російські окупанти отримують перевагу від збільшення розриву в постачанні боєприпасів. За словами одного чиновника, РФ збирається забезпечити 6 млн снарядів цього року завдяки нарощеному виробництву та постачанням із Північної Кореї та Ірану.

Навіть через критичну ситуацію, й досі залишається заблокованим пакет допомоги для України від США на 60 млрд дол., який став жертвою внутрішньої політичної боротьби. Як стверджують джерела, якщо ці кошти не надійдуть, для України не буде альтернативи в найважчий момент.

США не бачать жодних ознак прориву російських військ

Сьогодні українські війська з останніх сил намагаються утримати на фронті лінію просування окупантів, після того як ЗСУ не змогли відбити у ворога захоплену територію, що було ціллю минулого року. Як заявив президент України Володимир Зеленський, РФ може мобілізувати до 300 тис. нових військ до 1 червня.

"США не бачать жодних ознак неминучого прориву російських військ, заявив американський чиновник на умовах анонімності. Але моральний стан України низький, і не можна виключити можливість колапсу її армії, сказав інший чиновник на умовах анонімності", - йдеться в публікації Bloomberg.

У виданні також повідомили, що знищення 11 квітня Трипільської ТЕС - найбільшого виробника електроенергії в регіоні навколо Києва - підвищило вразливість країни до ракетних ударів. За кілька годин після атаки Зеленський назвав відсутність ППО "найбільшою проблемою".

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден сказав, що може наблизити фінал. За словами Байдена, серед більшості демократів і республіканців є абсолютна підтримка України та розповів про подальшу підтримку.

Боррель зробив невтішну заяву про велику війну в Європі. Дипломат ЄС наголосив, що потрібно шукати нові шляхи збільшення інвестицій в оборону, щоб бути готовими до поширення війни й на інші країни Європи.

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