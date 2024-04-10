Чи прорвалися війська РФ у Часів Яр: у ЗСУ зробили заяву

Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин

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Часів Яр під контролем ЗСУ, атаки РФ відбиті - ОСГВ Хортиця / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, скріншот Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупантів агресора Росії немає в Часовому Яру та його околицях, місто повністю під контролем Сил оборони України. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що українські війська відбили ворожі штурми. Росіяни атакували невеликими групами на бронетехніці.

"Місто контролюють підрозділи ЗСУ та Сил оборони. Російських військ у місті та околицях немає. Під час невеликих штурмів з боку ворожих мікрогруп на бронетехніці українські війська їх відкинули. Поки що їх біля міста і в самому місті немає", - пояснив ситуацію Волошин. відео дня

Також він уточнив, що за минулі 24 години війська РФ 14 разів здійснили обстріли населених пунктів Донбасу.

"Сьогодні (10 квітня) на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр", - підкреслив Назар Волошин.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Битва за Часів Яр - головні новини за темою:

Росіяни здійснили "потужний ривок" на Часів Яр, говорив на той момент речник угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш. Російські окупанти прагнуть до окупації міста, з метою виходу на Костянтинівку і Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

4 квітня війська РФ атакували в напрямку Часового Яру, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Проте українські війська не дозволили їм просунутися ближче до міста.

Росіяни наступали на Часів Яр із застосуванням 30 одиниць бронетехніки, сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, ворог хотів вийти на околиці міста, але плани провалилися.

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