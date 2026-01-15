У РФ почали відкрито погрожувати Європі 'ядеркою': названо умову застосування зброї

У РФ заявили, що війна для Кремля "може і повинна закінчитися тільки тоді, коли РФ досягне повної поразки Європи".

У разі загрози поразки РФ застосує ядерну зброю по Європі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео ua.depositphotos.com

Що сказав Сергій Караганов:

Він сподівається, що буде достатньо лише загрози застосування ядерної зброї

РФ воює з Європою

Якщо Росія коли-небудь наблизиться до поразки у війні в Україні, вона застосує ядерну зброю проти її союзників у Європі. Про це голова президії громадського об'єднання "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" РФ Сергій Караганов заявив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

За його словами, він сподівається, що буде достатньо лише загрози його застосування.

"Але якщо вони продовжать підтримувати цю війну, жертвуючи безліччю українців та інших, російське терпіння вичерпається, і нам доведеться покарати їх суворо, сподіваюся, в обмеженому сенсі", - заявив представник країни-агресора.

Караганов заявив Карлсону, що війна для Кремля "може і повинна закінчитися тільки тоді, коли РФ досягне повної поразки Європи".

"Сподіваюся, без знищення Європи. Ми воюємо не з Україною і тому подібним. Ми воюємо знову з Європою", – підкреслив він.

Чи є загроза ядерного удару по Україні – думка експерта

Як писав Главред, те, що Сполучені Штати почали відповідати на ядерні погрози Росії дзеркальною риторикою, допомагає стабілізувати ситуацію і знижує рівень ризику. Про це заявив політичний експерт Максим Разумний.

На його думку, попередній період, коли Росія безкарно провокувала Захід і постійно підвищувала градус ескалації, був значно небезпечнішим для світу.

Водночас експерт зазначив, що ймовірність нанесення Росією тактичного ядерного удару по Україні все ще існує. Однак вона залежить не стільки від ядерної риторики Москви і Вашингтона, скільки від конкретних політичних і тактичних обставин.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнана щур. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю. Тобто коли він відчуватиме безкарність, він може піти на такий крок, якщо це вирішить якусь його проблему", - підкреслює Розумний.

Ядерні випробування - останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нещодавно похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Відповідь президента США Дональда Трампа пролунала майже відразу - він закликав Путіна припинити війну проти України, а не займатися демонстрацією сили.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков після слів Трампа підкреслив, що Москва діє, виходячи зі своїх національних інтересів. Він також заявив, що РФ реагує на "агресивні настрої європейців" і робить все, щоб гарантувати власну оборону.

Як повідомляв Главред, незабаром президент США оголосив про намір відновити ядерні випробування вперше за 33 роки і доручив Пентагону негайно розпочати підготовку. У Truth Social він заявив, що випробування повинні проводитися "на рівній основі" з Росією і Китаєм.

Про особу: Сергій Караганов Сергій Караганов - радянський і російський політолог та економіст. Доктор історичних наук. Науковий керівник факультету світової економіки та світової політики НДУ ВШЕ. Караганов - один із засновників клубу "Валдай", у засіданнях якого регулярно бере участь диктатор РФ Володимир Путін. ЗМІ вважають його одним із ключових "ядерних яструбів" РФ. У 2023-2024 роках він уже закликав до "попереджувального" використання тактичної ядерної зброї проти країн Європи і конкретно Польщі, щоб "зламати волю Заходу" в протистоянні навколо України. За підтримку російської пропаганди та виправдання агресії в Україні Караганов потрапив до санкційних списків ЄС, України та інших країн.

