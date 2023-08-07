РФ може стримати лише гарантія, що на свій удар вона отримає удар у відповідь - Огризко

Україна почне переговори із США про підписання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки.

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Володимир Огризко прокоментував переговори України із США про надання гарантій безпеки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Наприкінці липня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розпочне переговори із США, які передбачають підписання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки. Йдеться про гарантії до моменту вступу Києва до НАТО. Подібні угоди будуть підписані й з іншими державами-партнерами.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду розповів, чого Україна може чекати від подібного документа.

"Тут треба розібратия в термінах і розуміти, що ми і наші партнери вкладаємо в поняття гарантій. У нашому розумінні гарантії безпеки - це п'ята стаття Вашингтонського договору, яка проголошує готовність інших країн, що надають такі гарантії, виступити на захист країни, на яку скоєно напад. Саме в цьому і полягає суть гарантій – вони гарантують, що на твою країну ніхто не нападе, тому що кожен агресор зважить свої можливості з сукупними можливостями країн НАТО і зрозуміє, що йому не вдасться здобути перемогу над тією чи іншою країною-членом Альянсу", - сказав Огризко.

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Що стосується гарантій, які надаються для стримування агресора, то в цьому випадку мова йде про допомогу і навчання, тобто про те, що в України є сьогодні.

"Але це гарантії, які не змушують потенційного агресора відмовитися від агресії, тому що він може розраховувати, що навіть за допомогою інших ця країна (в даному випадку – Україна) не витримає і зазнає поразки", - пояснив Огризко.

За його словами, якщо говорити про початок переговорів про гарантії безпеки між Україною та США, то варто виділити дві категорії.

"Перша - коли США бере на себе зобов'язання відповісти на атаку на Україну з боку будь-якого потенційного агресора, і це ті гарантії, які фактично дає НАТО. І друге - це гарантії допомоги у сфері безпеки, що означає допомогу озброєннями, навчанням і підготовкою наших Збройних сил, фінансову підтримку тощо. Тобто це різні речі, тому перед тим, як говорити про ці гарантії, ми повинні розуміти, про що піде мова", - зазначив дипломат.

Огризко розповів, що в 2008 році, після того, як Росія напала на Грузію, він за дорученням президента Ющенка відбув з візитом до Вашингтона, де пропонував США підписати двосторонні гарантії першого типу.

"На превеликий жаль, США тоді були захоплені ідеєю, що Росія – це демократична країна, і що з неї щонайменше можна таку країну зробити. Тому вони нам у цьому відмовили. Тепер подивимося, чи піднялися вони за ці 15 років до розуміння, що просто обіцянки і допомогу насправді РФ не дотримають, а лише гарантія, що на її удар вона отримає удар у відповідь", - сказав дипломат.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський після Ради НАТО-Україна сказав, що Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський висловив сподівання, згідно з яким Україна вступить до Альянсу по завершенні війни з Росією.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що G7 погодила декларацію про гарантії безпеки для України. За словами чиновника, дуже важливо, щоб до наступного саміту НАТО у Вашингтоні Київ переміг у війні агресора Москву і погодив гарантії безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. Як вважає Блінкен, потрібно показати Путіну, що запас міцності України більший, ніж у російської держави.

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