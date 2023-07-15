Гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну – Блінкен

Поки Путін вірить, що він може перемогти у цій кривавій війні, він буде її продовжувати. Потрібно показати йому, що він не протримається довше, ніж Україна.

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Гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну, наголосив Блынкен/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Довгострокові зобов’язання щодо України, які світові лідери погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, можуть бути найкращим способом показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не виграє війну проти Української держави.

Путін повинен зрозуміти, що він не протримається довше, ніж Україна та держави, які її підтримують. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в індонезійській Джакарті, повідомляє CNN.

За словами Блінкена, ці гарантії можуть стати найкращим способом зупинити війну, показавши главі Кремля реальний стан речей.

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"Поки він (Путін – ред.) продовжує вірити, що якимось чином переможе, він, імовірно, буде продовжувати. Його потрібно переконати в тому, що він помиляється. Довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, її економічний добробут, а також гуманітарна допомога, ймовірно, є найкращим способом цього досягти", – наголосив держсекретар США.

Також він додав, що на Заході не бачать жодних ознак того, що країна-агресорка Росія готова зупинити повномасштабну війну проти України, яку вона розв’язала.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Пентагон неабияк вражений результатами контрнаступу ЗСУ. Темпи контрнаступу ЗСУ не є стрімкими, адже просування відбувається в дуже складних умовах. При цьому українські воїни вражають своїми здобутками, заявив директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ми будемо вбивати ворога на його території зі своєї зброї. Українські військові будуть знищувати російських окупантів на їх території і будуть це робити стільки, скільки буде потрібно, наголосив він.

Також раніше повідомлялося, що Залужний обіцяє звільнити Крим. Українські військові звільнять Крим від російських окупантів у будь-якому випадку. На заваді не стануть навіть деякі західні союзники, які не підтримують звільнення півострова воєнним способом, заявив він.

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