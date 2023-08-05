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США вийдуть з НАТО, якщо Трамп переможе на виборах - експосол ООН

Анна Ярославська
5 серпня 2023, 12:38 оновлено 5 серпня, 12:49
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Джон Болтон, який у 2018-2019 році був радником Дональда Трампа, жорстко розкритикував колишнього президента США.
Дональд Трамп, Джон Болтон
Джон Болтон також піддав критиці Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах США, то Вашингтон, найімовірніше, вийде з НАТО. Про це заявив Джон Болтон - посол Штатів в ООН в 2005-2006 роках. Також він був радником Трампа з національної безпеки з квітня 2018 по вересень 2019 року.

Болтон виступив з різкою заявою на адресу свого колишнього боса та провідного кандидата в президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року, повідомляє The Guardian.

Зокрема, Болтон розкритикував зовнішню політику Трампа після того, як раніше на цьому тижні написав статтю, в якій назвав поведінку колишнього президента "нестабільною та ірраціональною".

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"У Дональда Трампа дійсно немає філософії, як ми її розуміємо в політичному сенсі. Він не мислить політичними категоріями, коли ухвалює рішення, особливо у сфері національної безпеки", - сказав він.

Болтон також критикував Трампа за його зовнішньополітичну спадщину щодо Альянсу.

"Він поставив під загрозу існування НАТО, і я думаю, що в другий президентський термін Трампа ми майже напевно вийдемо з НАТО", - заявив Болтон.

Він також розкритикував республіканців, які хвалили Трампа за його зовнішньополітичну позицію.

"Ті, хто робить ці заяви про те, що зробив Трамп у свій перший термін, насправді не розуміють, як ми дійшли до того, чого досягли. Тому що багато чого з того, за що вони зараз приписують заслугу Трампу, він хотів зробити в протилежному напрямку", - сказав Болтон.

У своїй статті, опублікованій 1 серпня, Болтон заявив, що Трамп "зневажає знання", та звинуватив його в тому, що експрезидент "розглядає відносини між Сполученими Штатами та іншими країнами, особливо з противниками, переважно як особисті питання".

"Іноземні лідери, друзі чи вороги, набагато частіше бачать його неосвіченим, недосвідченим, хвалькуватим, такми, що прагне бути одним із великих хлопців і надзвичайно сприйнятливим до лестощів. Ці характеристики були постійним джерелом ризику під час першого терміну Трампа, і можуть бути знову під час другого терміну", – написав Болтон.

Він також засудив Трампа за його рішення. За словами Болтона, він "діє на основі неадекватної інформації, роздумів або обговорень і безпорадний навіть після ухвалення рішень".

"Коли щось йде не так, або коли він просто згодом змінює свою думку (що часто трапляється), то незмінно намагається дистанціюватися від власного рішення, побоюючись негативного висвітлення в ЗМІ або політичної критики", - заявив посол Штатів в ООН.

Скандальні заяви Трампа про Україну

Колишній президент США Дональд Трамп зробив скандальну заяву з приводу ймовірного членства України в НАТО. За його словами, думати про прийом України в НАТО — це нібито "безумство".

"Інформація про те, що ми просто розглядаємо прийом України в НАТО в цей час, цілковите безумство", — сказав експрезидент США в ході відеозвернення в мережі.

Раніше Трамп заявляв, що може завершити війну в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, за 24 години. За словами Трампа, він знає, як змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду.

Трамп також говорив, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

На його думку, у війні Росії та України потрібен "правильний парламентер", а щоб зупинити війну, потрібно поступитися частиною території Росії. Трамп стверджував, що це було б "предметом переговорів", якби він був президентом США.

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