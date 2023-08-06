"Ефект салямі": Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО

Розвал НАТО дуже важливий для Путіна з точки зору війни проти України. Тоді все залежатиме від ЗСУ.

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Михайло Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін буде вести із Заходом гібридну війну, щоб розхитати ситуацію та домогтися того, щоб НАТО розвалилося. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"У цьому і суть російської політики – вони розуміють, що з НАТО можна спокійно грати у гібридну війну. Тобто коли ми говоримо про неявні атаки, то не регулярні сили, якісь незрозумілі люди починають заходити на територію Польщі й починають якісь силові акції з прикордонниками (...) Я впевнений, що росіяни саме з цим гратимуться, тобто з внутрішніми настроями в Європі -л іворадикальними, праворадикальними - розхитуватимуть ситуацію", – вважає Самусь.

Він додав, що в Польщі скоро вибори, і цікаво, як росіяни використовують цей порядок денний з точки зору реалізації свого завдання.

"А завдання тут, звичайно, не Польща й не Литва, а руйнування НАТО. Тобто чого можна досягти, коли наприклад, росіяни здійснюють якусь гібридну атаку в Сувалкському коридорі, НАТО не реагує, а поляки кажуть, що ви нас зраджуєте. На боці поляків може виступити кілька країн НАТО (Україна-то виступить, це зрозуміло) ( ... ) І що тоді відбувається? НАТО починає тріщати, тобто його єдність ламається", - зазначив Самусь.

За словами експерта, росіяни можуть використовувати "ефект салямі", коли беруть по маленькому шматочку і хитають ситуацію.

"При цьому ці шматочки можуть бути не лише в цьому районі – ще залишаються, наприклад, Молдова, яку можна покачати, країни Балтії. Потім - струс в Африці, далі ще якась ситуація. І якраз мультиплікація цих конфліктів, криз, коли слабке НАТО не зможе взагалі зорієнтуватися, призводить до того, що організація розсиплеться", - вважає Самусь.

Розвал НАТО дуже важливий для Путіна з точки зору війни проти України.

"Тому що якщо НАТО починає розсипатися, тоді вже акцент буде знову на Україні. Тут все залежить від ЗСУ - якщо вони мають успіх на полі бою, то тут хоч заграйся в гібридній війні, але отримаєш по обличчю і вийдеш з території України. Бо якщо Україна вижене окупантів з нашої території, далі Україна допоможе нашим натовським союзникам у будь-якому регіоні - і в Польщі, і в Сувалкському коридорі, і в Молдові. І Чорне море саме ми зачистимо, а не американські збройні сили", - резюмував він.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Дивіться повне інтерв'ю Михайла Самуся Главреду:

Як повідомляв Главред, якщо Дональд Трамп переможе на виборах США, то Вашингтон, найімовірніше, вийде з НАТО. Про це заявив Джон Болтон - посол Штатів в ООН в 2005-2006 роках. Також він був радником Трампа з національної безпеки з квітня 2018 по вересень 2019 року.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі 11-12 липня країни НАТО ухвалили рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства.

Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає низку умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією.

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