УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ефект салямі": Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО

Анна Ярославська
6 серпня 2023, 01:37
38
Розвал НАТО дуже важливий для Путіна з точки зору війни проти України. Тоді все залежатиме від ЗСУ.
Михайло Самусь, НАТО, Путін
Михайло Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін буде вести із Заходом гібридну війну, щоб розхитати ситуацію та домогтися того, щоб НАТО розвалилося. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"У цьому і суть російської політики – вони розуміють, що з НАТО можна спокійно грати у гібридну війну. Тобто коли ми говоримо про неявні атаки, то не регулярні сили, якісь незрозумілі люди починають заходити на територію Польщі й починають якісь силові акції з прикордонниками (...) Я впевнений, що росіяни саме з цим гратимуться, тобто з внутрішніми настроями в Європі -л іворадикальними, праворадикальними - розхитуватимуть ситуацію", – вважає Самусь.

Він додав, що в Польщі скоро вибори, і цікаво, як росіяни використовують цей порядок денний з точки зору реалізації свого завдання.

"А завдання тут, звичайно, не Польща й не Литва, а руйнування НАТО. Тобто чого можна досягти, коли наприклад, росіяни здійснюють якусь гібридну атаку в Сувалкському коридорі, НАТО не реагує, а поляки кажуть, що ви нас зраджуєте. На боці поляків може виступити кілька країн НАТО (Україна-то виступить, це зрозуміло) ( ... ) І що тоді відбувається? НАТО починає тріщати, тобто його єдність ламається", - зазначив Самусь.

За словами експерта, росіяни можуть використовувати "ефект салямі", коли беруть по маленькому шматочку і хитають ситуацію.

"При цьому ці шматочки можуть бути не лише в цьому районі – ще залишаються, наприклад, Молдова, яку можна покачати, країни Балтії. Потім - струс в Африці, далі ще якась ситуація. І якраз мультиплікація цих конфліктів, криз, коли слабке НАТО не зможе взагалі зорієнтуватися, призводить до того, що організація розсиплеться", - вважає Самусь.

Розвал НАТО дуже важливий для Путіна з точки зору війни проти України.

"Тому що якщо НАТО починає розсипатися, тоді вже акцент буде знову на Україні. Тут все залежить від ЗСУ - якщо вони мають успіх на полі бою, то тут хоч заграйся в гібридній війні, але отримаєш по обличчю і вийдеш з території України. Бо якщо Україна вижене окупантів з нашої території, далі Україна допоможе нашим натовським союзникам у будь-якому регіоні - і в Польщі, і в Сувалкському коридорі, і в Молдові. І Чорне море саме ми зачистимо, а не американські збройні сили", - резюмував він.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Дивіться повне інтерв'ю Михайла Самуся Главреду:

Як повідомляв Главред, якщо Дональд Трамп переможе на виборах США, то Вашингтон, найімовірніше, вийде з НАТО. Про це заявив Джон Болтон - посол Штатів в ООН в 2005-2006 роках. Також він був радником Трампа з національної безпеки з квітня 2018 по вересень 2019 року.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі 11-12 липня країни НАТО ухвалили рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства.

Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає низку умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією.

Інші новини:

Володимир Путін гібридна агресія Михайло Самусь новини України Путін новини
Реклама

Головне за день

РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

23:34 Україна
Били по "Мотор Січі": Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ

Били по "Мотор Січі": Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ

22:24 Україна
"Адвокати диявола": Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви

"Адвокати диявола": Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви

20:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:37

"Ефект салямі": Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО

00:10

"Ні в якому разі не лобові атаки": у ЗСУ розповіли про тактику українських військових

05 серпня, субота
23:39

Мексиканська діва з античним вайбом: Анджеліна Джолі знялася для модного глянцю

23:34

РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

22:45

Платити за світло вдвічі менше: експерти підказали простий і законний спосіб

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоСаміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - Огризко
22:24

Били по "Мотор Січі": Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ

22:20

Україні більше не потрібні зернові угоди - потрібно топити і трощитиПогляд

21:59

Олександр Зінченко і Влада Седан показали фанатам на фото новонароджену дочку

21:56

"Улюблена" співачка Кіркорова потрапила в страшну ДТП з трьома автомобілями

Реклама
21:33

Вибухова оптична ілюзія: лише геній знайде шкарпетку, яку вкрала мавпа

21:14

Чому путінська Росія не може скластися, як картковий будиночокПогляд

20:43

"Адвокати диявола": Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви

20:42

Грошова зона в квартирі по феншуй: де зберігати гроші, щоб вони примножувалися

20:29

Шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - ЗМІ

20:20

Усмішка Джокера: Ані Лорак налякала мережу сильно натягнутим обличчям

19:59

Вжарить 40-градусне пекло: у деякі регіони України повертаються дощі

19:41

У Саудівській Аравії стартував саміт без Росії за мирною формулою Зеленського

19:28

Як сказати українською "дорога ложка к обеду": Авраменко назвав милозвучні аналоги

19:10

Іноагент Моргенштерн закрутив роман з українською моделлю

18:30

РФ атакувала Україну Кинжалами та Калібрами: у низці областей прогриміли вибухи

Реклама
18:14

Що надіти 7 серпня, щоб удача переслідувала весь рік: прикмети і заборони

18:14

Позитив пояснив, чому вони з Дорофєєвою закрили "Час і скло"

17:27

"Знищується нація, історія, культура": Ада Роговцева потужно пройшлася по росіянам

17:15

"Вони нелюди": росіяни жорстко зацькували фехтувальницю Ольгу Харлан

16:42

"Всі говорили - це неможливо": у Мережі зворушилися історією пораненого бійця ЗСУ та його собаки

16:24

Надокучливі мухи та мошкара підуть назавжди: як самому зробити пастку для комах

16:24

Опалювальний сезон в Україні під загрозою, РФ сильно пошкодила ТЕС і ТЕЦ - НКРЕКП

16:22

Тіла чоловіка і трьох дітей не знайшли: у Грузії зсув забрав життя українки

16:03

Смачна намазка з огірків: бомбезний рецепт овочевої ікри з 2 інгредієнтів

15:35

До кінця серпня пройти перевірку: хто з українців може залишитися без пенсії.

15:32

"Він вразив мене": Коля Сєрга засудив Влада Яму через вплив хореографа

15:02

Непохитна: Мадонна повернулася до підготовки всесвітніх гастролей

14:45

Гаманець завжди буде порожній: 3 рослини, які виганяють з дому гроші

14:41

Головоломка, яка зводить з розуму: треба за 10 секунд знайти трьох котів

14:34

Вдарив майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша магнітна буря

14:34

На зло хейтерам: Галкін показав кохану Пугачову в розкішному образі

13:48

Втрати окупантів стануть важчими: Данілов анонсував "подарунки" для росіян

13:41

Що робити якщо чорніють плоди помідор: рецепт наших бабусь для хорошого врожаю

13:40

У Саудівській Аравії Україна зробить новий ривок, щоб послабити РФ - NYT

13:12

Помер зірка "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" Марк Марголіс

Реклама
12:59

ГУР - про атаки на кораблі Росії: ЧФ РФ вразливий, ворогові скрізь небезпечно

12:43

Макіяж для жінок 50+: покрокове нанесення косметики для омолодження обличчяВідео

12:38

США вийдуть з НАТО, якщо Трамп переможе на виборах - експосол ООН

12:10

Даша Кацуріна "без верху" показала ніжні обійми Дантеса

11:56

Атака на судно в Новоросійську поставила під загрозу експорт нафти РФ - Financial Times

11:18

ЗСУ наступають на півдні, ворог вибудував редути довжиною до 40 км - генерал

11:08

У РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів"

10:59

Потрібні тільки кабачки і рис: приготуйте такий рецепт за 10 хвилин, ахнуть всі

10:22

Україну накриє "єгипетська спека" : чого чекати від погоди на вихідних і коли похолодання

09:56

У Новоросійську "занурили" корабель РФ: воєнкори "наїхали" на Міноборони - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти