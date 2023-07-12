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Країни G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України - Єрмак

Дмитро Відоменко
12 липня 2023, 17:21 оновлено 12 липня, 17:24
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За словами керівника ОП Андрія Єрмака - вкрай важливо, щоб до наступного саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні в 2024 році, Україна перемогла РФ у війні
Єрмак, саміт
Андрій Єрмак озвучив деталі декларації про гарантії безпеки для України / колаж Главред, фото УНІАН і lrt.lt

Країни G7 (вона ж "Велика сімка") погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки підтримки, яка буде надана Україні. Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Маємо потужні оборонні домовленості та узгоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх угод з безпеки між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави", - йдеться в тексті.

За словами Єрмака, документ містить такі компоненти:

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  • Заходи щодо допомоги Україні у захисті себе та попередженні нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримка у розвитку оборонно-промислового комплексу, навчання, співпраця у галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки та енергетики та надаватимуть технічну та фінансову допомогу.
  • Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.
  • Підтримка в притягненні Росії до відповідальності за агресію і кроки економічного і юридичного характеру, спрямовані на покарання РФ і збільшення її витрат на війну.
  • Подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України та українців згідно з нормами міжнародного права.

За словами керівника ОП – вкрай важливо, щоб до наступного саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні в 2024 році, Україна перемогла РФ у війні і підписала гарантії безпеки для себе (вони будуть діяти до моменту вступу країни в НАТО).

Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО замінила попередній формат співпраці-Комісію Україна-НАТО, яка не збиралася з 2017 року через блокування Угорщиною.

У новому форматі Україна буде "повноправним" членом за столом ради Україна-НАТО, а не лише запрошеною країною для обговорень, як передбачає Комісія Україна – НАТО.

Україна зможе скликати зустрічі, коли забажає, і їй буде легше надавати інформацію про ситуацію на полі бою, повідомили ЗМІ.

Це також відкриє двері для широкого кола нових сфер співпраці, таких як обмін розвідданими та проведення спільних навчань.

Створення Ради має посприяти формуванню України як майбутнього члена НАТО, це допоможе максимально наблизити її до стандартів Альянсу, вважають дипломати.Створення Ради означатиме, що" 31 союзник НАТО і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах", заявляв Столтенберг.

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