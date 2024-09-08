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РФ може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами - ISW

Марія Николишин
8 вересня 2024, 08:32
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Повідомляється, що 4 вересня російське судно доставило ракети Fateh-360 у порт у Каспійському морі.
РФ може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами - ISW
РФ може атакувати інфраструктуру України іранськими ракетами / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія, flickr

Іран нещодавно поставив країні-агресорці Росії понад 200 ракет Fateh-360. Ймовірно, що РФ використає їх для атаки по інфраструктурі України. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали статтю The Times від 6 вересня. У ній видання, посилаючись на джерело з української військової розвідки написало, що 4 вересня російське судно доставило ракети Fateh-360 у нерозкритий порт у Каспійському морі.

У свою чергу, нещодавно офіційні особи США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності (якою і є Fateh-360).

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За оцінкою ISW, Росія, ймовірно, використовуватиме їх для поразки енергетичної, військової та цивільної інфраструктури України. Це, швидше за все, відбуватиметься протягом цієї осені та майбутньої зими.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Передача Іраном ракет Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран відправив до країни-агресора Росії партію балістичних ракет малої дальності. Європа і США працюють над новими санкціями у відповідь на дії Ірану.

В повідомленні видання The Times зазначається, що іранський режим міг передати РФ понад 200 балістичних ракет, однак офіційного підтвердження такої інформації немає.

В той же час, у Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на інформацію ЗМІ про те, що Іран уже передав Росії свої балістичні ракети.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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