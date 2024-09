РФ може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами - ISW

Іран нещодавно поставив країні-агресорці Росії понад 200 ракет Fateh-360. Ймовірно, що РФ використає їх для атаки по інфраструктурі України. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали статтю The Times від 6 вересня. У ній видання, посилаючись на джерело з української військової розвідки написало, що 4 вересня російське судно доставило ракети Fateh-360 у нерозкритий порт у Каспійському морі.

У свою чергу, нещодавно офіційні особи США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності (якою і є Fateh-360).

За оцінкою ISW, Росія, ймовірно, використовуватиме їх для поразки енергетичної, військової та цивільної інфраструктури України. Це, швидше за все, відбуватиметься протягом цієї осені та майбутньої зими.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.