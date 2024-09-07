Склад ракет із КНДР злетів у повітря: нові деталі потужних вибухів у РФ

Завдано удару по складу боєприпасів у Воронезькій області, розповів Андрій Коваленко.

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У РФ знищено склад ракет із КНДР / Колаж: Главред, Фото: скріншот, KCNA

Ракети виробництва Північної Кореї було знищено ударом по ворожому складу боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області РФ.

Про це повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Завдано удару по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищено корейські ракети, які Путін, принижуючись, фактично випрошував у Кім Чен Ина. На іранські ракети чекає така ж доля", - написав Коваленко. відео дня

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про нібито постачання Іраном до РФ сотень балістичних ракет малої дальності в РФ для використання у війні проти України. У МЗС України висловили глибоке занепокоєння і заявили, що підтвердження цих фактів матиме для українсько-іранських відносин руйнівні наслідки.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети. Про це заявив високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран вперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

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