РФ змінює стратегію удару: в ISW розкрили напрямок нової загрози

Перекидання військ РФ із району Часового Яру може означати тимчасове відкладення плану наступу на Костянтинівку.

https://glavred.net/ukraine/rf-menyaet-strategiyu-udara-v-isw-raskryli-napravlenie-novoy-ugrozy-10668020.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр

Головне:

РФ перекидає нові сили в Сумську область

Ворог прагне створити буферну зону в північних районах Сумщини

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті посилається на дані українського військового аналітика Костянтина Машовця, який 26 травня повідомив, що російське командування нещодавно перекинуло сили 752-го мотострілецького полку (входить до складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Московського військового округу) та 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) для посилення угруповання, що наступає на північ Сумської області.

За його даними, підрозділи 200-ї бригади діють у районі села Володимирівка на півночі Сумщини та в Гордіївці, що північніше, на території РФ. Водночас частини 752-го полку продовжують діяти в районах Борової (Харківська область) і Лиману (Донецька область) - щонайменше із середини 2024 року, йдеться у звіті ISW.

відео дня

При цьому наголошується, що з літа 2023 року підрозділи 200-ї мотострілецької бригади були задіяні на ключовому напрямку Бахмут - Часів Яр, який має високу пріоритетність для російського командування.

Аналітики також уточнюють, що нездатність російських військ прорвати українську оборону на захід і південний захід від Часовій Яру обмежує їхні можливості розгорнути повномасштабний наступ на Костянтинівку та інші ділянки оборонної лінії ЗСУ в цьому районі.

/ Главред

На тлі цього ISW допускає, що перекидання військ із району Часів Яру може означати тимчасове відкладення плану наступу на Костянтинівку. Це підтверджує висновок інституту про те, що у Росії, як і раніше, немає достатніх резервів для ведення наступів одночасно в декількох напрямках.

"Рішення командування передислокувати сили може свідчити про прагнення Москви продовжувати тиск на Донецькому напрямку, паралельно створюючи буферну зону в північних районах Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Ймовірно, російські військові вважають, що на півночі Сумської області вони мають більше шансів на оперативний успіх, аніж у районі Часового Яру", - зазначається в аналітиці.

/ understandingwar

Ситуація на Сумщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ розширює штурмові дії на Сумщині. На Сумщині було зафіксовано розширення напрямків, за якими намагаються наступати російські загарбники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, яку територію контролює РФ на Сумщині. Росіяни взяли під контроль 4 населених пункти в Сумській області.

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині - стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред