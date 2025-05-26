Армія РФ розширює штурмові дії на Сумщині: в ДПСУ сказали, де наступають окупанти

На Сумщині було зафіксовано розширення напрямків, за якими намагаються наступати російські загарбники.

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Армія РФ розширює штурмові дії на Сумщині/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Основні тези Демченка:

Російські окупанти розширюють штурмові дії в Сумській області

Вони використовують тактику заходу малими штурмовими групами у напрямку кількох населених пунктів

Перед штурмами вони влаштовують масовані обстріли позицій українських військових

У Сумській області російські окупанти намагаються розширити територію, на якій вони наступають. Загарбники здійснюють спроби зайти вглиб української території невеликими групами.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що найактивніше ворог використовує таку тактику в напрямку кількох населених пунктів.

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"Бачимо активізацію противника. На жаль, протягом останнього часу ворог застосовує тактику заходу малими штурмовими групами. Найбільш активно він це робить на напрямку населених пункті Басівка та Журавка. Бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику, лівіше від Журавки. Це напрямок Володимирівки і Веселівки", – сказав він.

Демченко зазначив, що перед здійсненням таких штурмів окупанти влаштовують масовані обстріли позицій українських військових, використовуючи дрони, КАБи, артилерію та авіацію. За допомогою таких обстрілів і подальших штурмів ворог хоче знищити українські позиції та їхню обороноспроможність.

Ситуація на фронті в Сумській області – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині – стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області – ЗМІ розкрили деталі. У Путіна ніколи не було мети "укласти перемир'я", кампанію планували, навіть незважаючи на перемовини, вважає Ніко Ланге.

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