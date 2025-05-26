"РФ створює ілюзію": експерт назвав головну проблему армії Росії в Україні

Російські окупанти не отримали стратегічного успіху за більш ніж за 1,5 року наступу, але Кремль майстерно створює ілюзію непереможності своєї армії.

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Експерт назвав головну проблему армії Росії в Україні/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Основні тези Олексія Мельника:

РФ зараз має лише скромні тактичні успіхи

За 1,5 роки наступу окупанти не досягнули оперативного прориву на жодній ділянці фронту

Але при цьому РФ вдалося переконати усіх у своїй нібито непереможності

Зараз спостерігається один із парадоксів: країна-агресорка Росія має скромні тактичні успіхи на фронті й не отримала стратегічного успіху за більш ніж за 1,5 року наступу, але при цьому Кремлю вдалося здобути інформаційний успіх і переконати усіх у своїй нібито непереможності.

Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник, пише OBOZ.UA. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп своєю риторикою нерідко допомагає Росії підтримувати таку ілюзію.

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"Один із парадоксів, який зараз спостерігається, – це скромні тактичні успіхи Росії, провали спроб здійснити стратегічний прорив чи хоча б досягти оперативного успіху. За більш ніж за півтора року наступу Росія не отримала стратегічного успіху, не сталося оперативного прориву навіть на одній ділянці фронту. Але в чому парадокс? У тому, що Росія досягає стратегічно-політичного, інформаційного ефекту", – зазначив Мельник.

За його словами, коли Трамп каже про те, що Росія перемагає, це є наслідком того, що такими тактичними кроками ціною непропорційних жертв серед особового складу і техніки Росія створює ілюзію власної непереможності.

"Ці російські наративи озвучуються не лише президентом Трампом, але й в інших світових столицях. З тієї риторики, яка йде особисто від Трампа, можемо зрозуміти, що він, як і раніше, підтримує путінські наративи про те, що Україні треба йти на поступки, тому що чим далі це затягується, тим більше Росія окупує, тим ближче Росія до перемоги", – сказав експерт.

Він зазначив, що не факт, що навіть в найближчому оточенні Трампа, яке, звичайно, намагається не перечити босу, є така сама впевненість.

"До прикладу, про це свідчить остання заява Марка Рубіо, який сказав, що Росія хоче надто багато. Вочевидь, це констатація того, що Росія не здатна досягти тих результатів військовим шляхом, які вона намагається виторгувати такими актами шантажу. Відповідно, в оточення більш адекватне розуміння ситуації, ніж у самого Трампа", – підсумував Мельник.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

Також раніше повідомлялося, що є ризик втрати великих міст і напрямків – Світан розкрив найгірший сценарій для ЗСУ. За негативного сценарію у нас можуть бути втрати цього року, не виключає Роман Світан.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що "кишені" біля Торецька більше немає – стало відомо, що тепер буде з Костянтинівкою. Армія РФ, імовірно, захопила Стару Миколаївку і Гнатівку, а також поля на південь від Романівки.

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Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

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