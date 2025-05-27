Ворог намагається просуватись: яку територію контролює РФ на Сумщині

Росіяни взяли під контроль 4 населені пункти в Сумській області.

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РФ захопила 4 населених пункти на Сумщині / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські окупанти намагаються захопити населені пункти в Сумській області. Нині під контролем ворога перебувають 4 населені пункти. Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Росіяни намагаються створити так звану "буферну зону".

"Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає", - йдеться у повідомленні. відео дня

Слід зазначити, що бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Сили оборони України тримають ситуацію під контролем.

Ситуація на фронті в Сумській області – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині – стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області – ЗМІ розкрили деталі. У Путіна ніколи не було мети "укласти перемир'я", кампанію планували, навіть незважаючи на перемовини, вважає Ніко Ланге.

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