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Чотири країни більше не обмежують далекобійність зброї для України - ЗМІ

Віталій Кірсанов
26 травня 2025, 15:34оновлено 26 травня, 16:28
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ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.
ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus
ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Коротко:

  • Мерц наголосив на необхідності постачання Україні зброї дальнього радіусу дії
  • Німеччина може надати 100-150 ракет

Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Про це повідомляє Китайська глобальна телевізійна мережа в Європі (CGTN Europe) в X (Twitter) з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Крім того, інформацію також підтверджує Clash Report, заявляючи, що Берлін більше не обмежує постачання далекобійної зброї в Україну. Видання також повідомляє, що тепер ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.

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Мерц також наголосив на необхідності поставок Україні зброї дальнього радіусу дії. Очікується, що Німеччина може надати 100-150 цих ракет, які є аналогом британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський висловив надію, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше журналісти The Telegraph зазначали, що Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною.

У ЗМІ уточнили, що Taurus - потужна система крилатих ракет, яка може вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційною зброєю, яка може змінити правила гри в руках українських військ.

Наприклад, за словами генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, Україні ракетами Taurus краще спалити один нафтопереробний завод.

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Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет, які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км.

Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розміщений у високоміцному корпусі, форму якого оптимізовано для пробивання бетону і важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини - 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерціальна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

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війна в Україні військова допомога Ракети Taurus Фрідріх Мерц
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