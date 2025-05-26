Макрона привселюдно "побила" дружина: що відомо

У Єлисейському палаці спершу все заперечили, але потім визнали "побиття" Макрона, озвучивши виправдання.

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Макрона привселюдно вдарила дружина/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

Коротко:

Макрона "побила" дружина

Інцидент потрапив на відео

В Єлисейському палаці озвучили виправдання

Президента Франції Еммануеля Макрона привселюдно вдарила дружина. Інцидент потрапив на відео.

Це сталося, коли подружжя виходило з літака, прибувши до В'єтнаму, повідомляє Clash Report.

відео дня

На відео, яке поширюється у мережі, видно, як Бріджит Макрон досить сильно б’є чоловіка в обличчя руками, від чого він навіть похитнувся. Ця ситуація потрапила на відео, коли двері літака відчинилися, а подружжя цього не помітило.

Після удару в обличчя Макрон побачив, що двері літака уже відчинені, й помахав тим, хто їх зустрічав, маючи трішки спантеличений вигляд. Після цього Бріджит і Еммануель Макрон почали виходити з літака.

Єлисейський палац спочатку все заперечував, проте вже згодом підтвердив відеозапис, назвавши інцидент "жартівливим дражненням", повідомляє Clash Report.

Джерело, близьке до Макрона, заявило, що це була "нешкідлива бійка".

Еммануель Макрон і Бріджіт Макрон/ скрін

Дивіться відео про те, як Макрона привселюдно вдарила дружина:

Раніше повідомлялося, що Макрон різко відреагував на відмову РФ від припинення вогню. Еммануель Макрон заявив про те, що президент США Дональд Трамп відреагує на поведінку диктатора РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Макрон "відчитав" Мелоні через Україну, Мерц намагається залагодити конфлікт. Мерц намагається вибудувати теплі стосунки з Мелоні.

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