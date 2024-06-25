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РФ хотіла бити по Харкову з гармат: ЗСУ розбили 40-тисячне угруповання ворога

Олексій Тесля
25 червня 2024, 03:10
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Ворог хотів вийти на дальність прямого артилерійського пострілу в передмістя Харкова, каже Владислав Селезньов.
война, всу
ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж Главреда. Фото: фото: ОК "Захід", фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Збройні сили України розбили загарбницькі плани російських окупантів на півночі Харківської області, заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Якщо зовсім коротко - це крах російських надій", - наголосив він в ефірі телеканала FreeДом.

Експерт нагадав про те, що росіяни раніше зосередили тільки в Бєлгородській області 40-тисячне угруповання військ, щоб гарантовано взяти під контроль Вовчанськ на Харківщині та вийти на дальність прямого артилерійського пострілу в передмістя Харкова.

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Він каже, що в лютому 2022 року вороже 40-тисячне угруповання змогло дійти майже до передмість Києва, тому окупанти сподівалися повторити операцію на Харківському напрямку.

Співрозмовник пояснив, що ЗСУ завчасно створили на Харківщині інженерні фортифікації, оперативно перекинули додаткові ресурси та поповнили запаси масштабними поставками боєприпасів.

"Мартиролог російських втрат зростає. Вони зазнають величезних втрат в живій силі, бронетехніці, в озброєнні. Причому не тільки тих сил і засобів, які перебувають на території нашої країни, і в рамках превентивної діяльності українська армія має можливість завдавати ударів по території Російської Федерації на глибину до 100 кілометрів", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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ЗСУ Владислав Селезньов війна Росії та України
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