РФ хоче обстрілами примусити городян їхати з Харкова - Bloomberg

Запеклі обстріли Харкова покликані змусити городян до евакуації, оскільки у РФ нібито немає достатньо ресурсів для наступу на місто.

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РФ намагається змусити городян виїжджати з Харкова - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: Карта повітряних тривог, Міноборони РФ

Запеклі обстріли Харкова армією країни-агресора РФ покликані змусити місцеве населення до евакуації, оскільки у Кремля немає достатньо ресурсів для організації наступу на мегаполіс. Про це пише західне новинне агентство Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела в середовищі українських і західних чиновників.

Останні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру схожі на скоординовані зусилля - з метою створити умови, які зроблять Харків непридатним для життя. Як кажуть експерти, ворог користується моментом, коли Україні бракує снарядів для артилерії та ракет для систем протиповітряної оборони.

Як пише Bloomberg, нещодавно Москва намагалася поширити дезінформацію про нібито "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста" - щоб населення запанікувало.

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За словами українського міністра енергетики Германа Галущенка, після атак РФ "майже вся" місцева генерація електроенергії виявилася знищеною.

Як кажуть джерела Bloomberg, у Білому домі зараз активно обговорюють можливість допомогти Харкову з енергетичною сферою.

Водночас практично всі джерела переконані, що РФ не зможе захопити місто найближчим часом. В оточенні президента Зеленського вважають, що у ворога немає достатньо ресурсів для серйозного наступу, через що Москва намагається створити відчуття паніки серед городян.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

Обстріли Харкова - останні новини за темою

Нагадаємо, що 9 квітня Росія вдарила по Харкову - є прильоти по підприємству, горять будівлі. Мер Ігор Терехов повідомив про два прильоти по центру міста і про кількох постраждалих людей від російської атаки. За даними Харківської ОДА, прилетіло по об'єкту промисловості.

РФ била ракетами по Харкову, є проблеми зі світлом. У ніч на 11 квітня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила ракети, зокрема й "Кинджали". Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області.

РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський розповів про пошук можливості дати Харкову більше захисту неба. Він також зазначив, що ситуація в Харкові дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щодня атакують авіабомбами.

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