Британія ніколи не конфіскує активи Росії: в Politico розкрили справжні причини

Британське право ускладнює процедуру конфіскації російських активів, пояснили юристи.

https://glavred.net/ukraine/britaniya-nikoli-ne-konfiskuye-aktivi-rosiji-v-politico-rozkrili-spravzhni-prichini-10558022.html Посилання скопійоване

Британія не конфіскуватиме російські активи / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

На третьому році повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії британські політики так і не змогли втілити ідеї щодо конфіскації російських активів на користь України. Вони висловлюють думку, що підстав для такої конфіскації наразі недостатньо.

"У політиці реальність рідко збігається з риторикою. І реальність така, що Велика Британія, ймовірно, ніколи не конфіскує російські гроші", - йдеться в публікації Politico із посиланням на юристів з санкцій та експертів у сфері політики.

Опитані юристи та політичні експерти, наведені у публікації, наголошують, що хоча політична риторика може підштовхувати до конфіскації російських активів, реальність полягає в тому, що Велика Британія, імовірно, ніколи не віддасть перевагу цьому кроку через відсутність юридичних підстав та потенційних наслідків.

відео дня

Британське право ускладнює процедуру конфіскації, а зважаючи на низьку доказову базу, зв'язок з російською державою стає ключовим аспектом в розгляді юридичної дійсності.

"Британський уряд навряд чи почуватиметься комфортно, встановлюючи сміливий новий правовий порядок", - сказала юристка із санкцій у Peters and Peters Анна Бредшоу.

Експерти висловлюють думку, що відбір і передача російських активів Україні може мати серйозні наслідки для переговорів між Росією та іншими країнами щодо врегулювання конфлікту. Блокування російських активів за кордоном було реакцією на повномасштаблне вторгнення Росії, але такий крок спричинив напруження в міжнародних відносинах та викликав реакцію з боку Росії, що загрожує економічній стабільності.

Втім, неодноразові заклики від політиків США та країн Європи щодо передачі доходів від цих активів Україні свідчать про певну міжнародну підтримку. Проте реальна реалізація цих заходів викликає значні труднощі через правові та політичні обмеження, зазначають експерти.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Нагадаємо, що Володимир Зеленский розказав жорстку правду про допомогу від США та заморожені активи РФ. Президент України натякнув на те, що західним партнерам невигідно передавати Україні конфісковані російські активи.

У розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. Росія майже напевно продовжить завдавати ударів по критично важливих точках, наскільки дозволять літаки, екіпажі та запаси зброї. Це робиться з метою підтримувати тиск на український уряд та населення.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред