ЗСУ зможуть бити за лінію фронту: Норвегія передасть Україні оновлені F-16

Літаки F-16 для України будуть оснащені новітнім озброєнням, повідомив Барт Ейде.

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Союзники передадуть Україні літаки F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів про особливості деяких винищувачів F-16, які коаліція союзників передасть Україні.

Окремі літаки F-16 для України будуть оснащені новітнім озброєнням і здатні бити за лінію фронту, сказав він на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою, передає "РБК-Україна".

Глава МЗС Норвегії висловив упевненість у тому, що Україна повинна посилювати і свій ударний потенціал, наносити удари за лінією фронту.

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"І це одна з причин, чому ми дуже раді приєднатися до коаліції щодо F-16, де ми передаватимемо оновлені норвезькі F-16, які в хорошій формі", - заявив норвезький чиновник.

Ейде зазначив, що Норвегія разом із партнерами з Данії та Нідерландів проводить підготовку українських пілотів. Він також зазначив, що підготовка може включати "дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України".

При цьому він нагадав про те, що Норвегія працює в партнерстві з іншими країнами, включно з Данією, Нідерландами та Сполученим Королівством, для передачі значної кількості F-16 Україні.

За його словами, Норвегія передасть Україні як нові літаки, що перебувають у відмінній бойовій готовності, так і фюзеляжі, які можуть використовуватися для ремонту.

"Це дуже просунута технологічна платформа, але головне ще й система озброєння, яку можна навісити на платформу. Тому разом як система це буде значний внесок. Тому літаки, які будуть у льотній спроможності, вони будуть з новітнім озброєнням", - додав Ейде.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та у нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

/ Инфографика: Главред

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