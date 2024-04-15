"У нас свої інтереси": Київ жорстко відповів США щодо атак по НПЗ Росії

Україна хоче зберігати тиск на диктатора Володимира Путіна, наголосив Олександр Литвиненко.

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Україна завдала ударів по низці НПЗ у РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, alfaproekt.ru

Удари безпілотниками глибоко всередині території країни-агресора РФ є частиною стратегії з примусу Кремля відмовитися від нападу на Україну.

Такі операції необхідні для збереження тиску на диктатора Володимира Путіна, незважаючи на те, що Вашингтон виступає проти таких атак, заявив в інтерв'ю The Economist секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

"По-перше, це обмежує його простір для маневру, а по-друге, це допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче за її припинення", - пояснив він.

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Секретар РНБО зазначив, що на відміну від Росії Україна не б'є по цивільному населенню. Під ударом тільки військові кораблі, військові літаки і нафтова інфраструктура, підкреслив він.

"Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, 15 літаків. Кожен із них коштує понад 30 мільйонів доларів. Ми можемо провести операцію, яка коштуватиме менше ніж 2 мільйони доларів. Це фантастично рентабельно", - додав Литвиненко.

Позиція МЗС

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить зв'язку між ударами по нафтопереробних заводах у Росії та можливими проблемами на глобальному ринку енергоносіїв, передає Радіо Свобода.

Коментуючи заяви міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна з цього приводу, очільник МЗС нагадав, що шеф Пентагону "дуже великий друг України", який багато зробив для неї.

"Але ось у цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей Patriot зростає список загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює?", - нагадав Кулеба.

Глава МЗС додав, що удари РФ по українській енергетиці призводять до знеструмлення цивільних в Україні, а українська протиповітряна оборона потребує підтримки: "Треба мислити своїми інтересами. Якщо партнери дають батареї Patriot завтра, але просять не робити певні речі, тоді є предмет для розмови. А якщо в нас немає цих батарей, немає пакета допомоги і при цьому нас просять щось не робити, тоді немає предмета. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає, як може".

Удари по цілях у РФ

Нагадаємо, що в РФ сталася пожежа на НПЗ у Самарській області. Новокуйбишевський нафтопереробний завод міг бути атакований безпілотниками. За повідомленнями очевидців, близько години тому було чути вибух, потім видно полум'я від пожежі.

Дрони підірвали установку переробки нафти в Нижньокамську. Потужність цієї установки становила 8 млн тонн нафти, а це 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Атака дроном нафтопереробного заводу в Татарстані минулої ночі є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

У Росії на "Уралмаші" прогриміли вибухи. У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Вогонь охопив площу в 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів.

Хто такий Олександр Литвиненко Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

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