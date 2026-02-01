РФ готує нову хвилю атак на Україну: названо дату і ціль відновлення обстрілів

Росія не має наміру припиняти обстріли України і на цей раз обрала нові об'єкти для нанесення ударів.

В українців є час на підготовку до можливих наслідків нової атаки Росії / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне:

Росія почала підготовку до нового масованого удару по Україні

Ворог буде цілитись не лише по енергооб'єктах

Відновлення атак очікується з 3 лютого

Сьогодні, 1 лютого, спливає термін оголошеного країною-агресоркою Росією енергетичного перемир'я з Україною. Однак відновлювати обстріли енергооб'єктів нашої держави ворог планує не одразу.

Про це повідомили монітори у Telegram-каналі. За їхніми даними, з'явилася інформація щодо нових масованих ракетно-дронових ударів по окремих об'єктах України.

Куди, найімовірніше, битиме ворог

Монітори зазначають, що росіяни планують обстрілювати не лише об'єкти енергетики, але й газовидобувної галузі, а також нафтопереробні підприємства України.

Відновлення атак очікується з наступного тижня, а саме вівторка, 3 лютого. Тож в українців є ще час на підготовку до нових обстрілів.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Які міста України може атакувати Росія у найближчі дні - думка експерта

Главред писав, що ща словами військового оглядача Дениса Поповича, Росія готується до нового масованого удару та проводить розвідувальну роботу над Києвом та областю.

При цьому він зазначив, що російські дрони активно літали не лише над Києвом, але й над західними регіонами, в тому числі над містом Львів. Тому саме столиця та захід України можуть стати пріоритетними ціллями під час чергової атаки РФ.

Російські обстріли України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією Володимира Зеленського, лише за січень Росія випустила по Україні більше 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська вдень 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Там постраждали щонайменше дві людини.

Напередодні повідомлялося, що у ніч на 1 лютого Росія атакувала Україну дронами. Під удар потрапив житловий будинок у Дніпрі, загинуло двоє людей.

Про персону: Денис Попович Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

