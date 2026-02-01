Більше 6 тисяч дронів: Зеленський оприлюднив тривожні дані щодо обстрілів РФ

Росіяни запускали більшість дронів та ракет по енергооб'єктах України.

Зеленський розповів про статистику ворожих обстрілів за перший місяць 2026 року / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що повідомив Зеленський:

Ремонтні бригади продовжують відновлювати інфраструктуру після обстрілів РФ

На січень Україну атакували більше 11000 російських цілей

Ворог продовжує тероризувати Україну з повітря

У багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише за січень країна-агресорка Росія випустила по Україні більше 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів.

"Практично все це – проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя", - наголосив глава держави.

Президент зауважив, що Росія не припиняє атаки і за минулий тиждень застосувала проти України більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети.

"Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає", - підсумував Зеленський.

Patriot / Інфографіка: Главред

Як Україна планує рятуватися від Шахедів - думка експерта

Главред писав, що Україна планує розвивати "малу" протидронову протиповітряну оборону, щоб боротися з дронами типу "Шахед" країни-агресорки Росії.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, як ця ППО може працювати. За його словами, Міноборони України вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, розробленими завдяки штучного інтелекту. Експерт зауважив, що ШІ доведеться прораховувати, де в певний момент може перебувати ворожий Шахед, після чого туди націлюватимуться українські дрони-перехоплювачі.

