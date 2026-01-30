'Відлік почався': Зеленський зробив нову заяву про енергетичне перемир'я

Президент України розкрив суть домовленостей з США.

Зеленський розкрив деталі щодо енергетичного перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com, Міненерго

Ключові тези Зеленського:

У ніч на 30 січня масових ударів по енергетиці не було

РФ змістила атаки на логістику

Україна готова дзеркально утримуватися від ударів

В ніч на п’ятницю, 30 січня, в більшості областей України не було ударів по енергетичних об’єктах. Винятком стала Донецька область, де авіабомба уразила газову інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Росія переорієнтовує атаки на логістику та вузлові станції. На Дніпропетровщині був уражений спеціальний вагон-електростанція Укрзалізниці. Незважаючи на це, залізничники забезпечують сполучення у всіх регіонах.

"Увесь день тривали й звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс". Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що США говорили про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня. Він додав, що в ніч на сьогодні "відлік почався".

"Залежить від партнерів, звісно, - від Сполучених Штатів, - як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", - сказав глава держави.

Окремо Зеленський доручив уряду забезпечити перерахунок платежів за опалення для людей, які залишалися без тепла упродовж місяців. За його словами, платити за відсутні послуги не повинні громадяни - відповідальність за це лягає на компанії.

Керівник воєнної розвідки Олег Іващенко повідомив Зеленському на нараді про підготовку Росією нових штурмів. Президент наголосив, що лише економічний тиск на Москву може змусити її змінити стратегію.

"Економіка та відповідні втрати від війни - це те, на що в Росії зважатимуть. Гроші в Росії повинні закінчуватися, щоб війна почала закінчуватися. Будемо передавати нашим партнерам і надалі факти співпраці китайських суб’єктів із Росією - шляхи обходу Росією санкцій світу за цю війну", - зазначив глава держави.

Чому Путін погодився на енергетичне перемир'я - думка експерта

Експерт Іван Яковина зазначив, що російські блогери обурені заявою Трампа про прохання до Путіна не бити по енергетиці України в морози. Вони вважають це "зрадою" та бояться, що Кремль зупинить атаки напередодні сильних холодів. Путін, Лавров і Пєсков мовчать, що лише посилює роздратування в російських пропагандистських колах.

Яковина припускає, що Путін погодився на прохання Трампа, бо саме той є ключовою надією Кремля на вигідний вихід із війни. Водночас публічність цієї домовленості б’є по іміджу російського лідера всередині РФ, тому найімовірніше він просто уникатиме коментарів і тимчасово зникне з публічного простору.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення атак по енергетичній інфраструктурі, та висловив сподівання, що американській стороні вдасться досягти відповідних домовленостей. Згодом він заявив, що Україна дзеркально дотримуватиметься так званого енергетичного перемир’я, хоча безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі це питання не обговорювалося.

У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я триватиме лише до 1 лютого. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, РФ погодилась тимчасово не атакувати енергооб’єкти на прохання Дональда Трампа, щоб створити умови для переговорів.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

