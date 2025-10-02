Летять "хмари" Шахедів і гримлять вибухи: Київщина під масованою атакою

Що відомо:
- РФ атакувала Київщину "Шахедами"
- У Бучі та Ірпені прогриміли вибухи
Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У Київській області вже було чути вибухи.
У Мережі розлетілися відео, на яких видно "Шахеди". Відомо, що вибухи прогриміли в Ірпені та Бучі.
Дивіться відео про атаку "Шахедів" на Київщину:
Моніторингові канали писали про те, що у бік Києва, Бучі, Ірпеня та Гостомеля летіли десятки "Шахедів". Вони залітали на Київщину з боку Чернігівської області. Багато "Шахедів" летіли над Київським водосховищем. Українські сили ППО робили все можливе, щоб відбити атаку ворога.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що "Шахеди" летіли у бік Києва з півночі.
Згодом стало відомо, що росіяни здійснили додаткові пуски "Шахедів" з полігону "Гвардійське" в окупованому Криму, а також з аеродрому "Халіно" в Курській області РФ.
Російські удари - останні новини України
Як повідомляв Главред, 1 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом. Енергетики вводили жорсткі графіки відключення світла.
У вівторок, 30 вересня, близько 16:00, військові РФ завдали удару із застосуванням БпЛА по Дніпру. У результаті обстрілу загинув чоловік і постраждали 15 осіб. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та машини.
Крім того, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.
Інші новини:
- "Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки відключення світла після ударів
- Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС
- Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред