Летять "хмари" Шахедів і гримлять вибухи: Київщина під масованою атакою

Потужні вибухи було чути в Ірпені та Бучі.

Київщина під атакою Шахедів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Київщину "Шахедами"

У Бучі та Ірпені прогриміли вибухи

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У Київській області вже було чути вибухи.

У Мережі розлетілися відео, на яких видно "Шахеди". Відомо, що вибухи прогриміли в Ірпені та Бучі.

Дивіться відео про атаку "Шахедів" на Київщину:

РФ атакувала Київщину Шахедами / фото: скріншот

Моніторингові канали писали про те, що у бік Києва, Бучі, Ірпеня та Гостомеля летіли десятки "Шахедів". Вони залітали на Київщину з боку Чернігівської області. Багато "Шахедів" летіли над Київським водосховищем. Українські сили ППО робили все можливе, щоб відбити атаку ворога.

РФ атакувала Київщину Шахедами / фото: Telegram

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що "Шахеди" летіли у бік Києва з півночі.

Згодом стало відомо, що росіяни здійснили додаткові пуски "Шахедів" з полігону "Гвардійське" в окупованому Криму, а також з аеродрому "Халіно" в Курській області РФ.

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, 1 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом. Енергетики вводили жорсткі графіки відключення світла.

У вівторок, 30 вересня, близько 16:00, військові РФ завдали удару із застосуванням БпЛА по Дніпру. У результаті обстрілу загинув чоловік і постраждали 15 осіб. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та машини.

Крім того, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

