РФ готує наступ на червень: Буданов назвав ключові цілі окупантів

Країна-агресор Росія давно претендує на Донбас, але не контролює його, сказав глава ГУР.

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Кирило Буданов назвав приблизні терміни нового російського наступу / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

У червні 2024 року російська окупаційна армія планує розпочати новий великий наступ і спробує повністю захопити Луганську та Донецьку області. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Washington Post.

За його словами, росіяни спробують влітку захопити Донбас. РФ давно претендує на цей важливий регіон на сході країни, але не контролює його.

Глава ГУР Міноборони України також зазначив, що війська РФ надалі зосередяться на виборах у США у листопаді та на їхніх наслідках.

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"До інавгурації вашого президента вони намагатимуться отримати якомога більше територій Донецької та Луганської областей", - вважає Буданов.

Глава ГУР також припустив, що, можливо, росіяни сподіваються, що в разі перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа вони зможуть "ратифікувати" свої успіхи на сході України.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Що ще сказав Буданов в інтерв'ю Washington Post

Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що війна в Україні продовжиться, поки в Росії діятиме чинний режим.

Про прогнози завершення війни в Україні він висловився обережно. Зокрема, глава ГУР заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

"У мріях росіян - окупувати всю Україну, а в наших мріях - провести парад перемоги... у Москві. Іншими словами, будь-який результат малоймовірний", - сказав Буданов.

Також Буданов сказав, що спецоперації Російського добровольчого корпусу в Росії триватимуть. Також ГУР планує нові атаки безпілотників по території РФ.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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