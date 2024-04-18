'З'явиться вікно можливостей': Буданов назвав умову завершення війни

Глава ГУР озвучив свою думку щодо переговорів із країною-агресором РФ.

https://glavred.net/ukraine/poyavitsya-okno-vozmozhnostey-budanov-nazval-uslovie-zaversheniya-voyny-10558709.html Посилання скопійоване

Буданов висловився про завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот відео

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов вважає, що війна в Україні продовжиться, поки в Росії діятиме чинний режим. Про це він сказав The Washington Post.

Про прогнози завершення війни в Україні він висловився обережно. Зокрема, глава ГУР заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

"У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги... у Москві. Іншими словами, будь-який результат малоймовірний", - сказав Буданов. відео дня

Також начальник ГУР сказав, що війна триватиме, поки в Росії діятиме цей режим

"При наступному режимі це може змінитися чи ні, але вікно можливостей з'явиться", - заявив Буданов.

Також журналіст запитав про "корейське рішення шляхом переговорів". Буданов у відповідь перепитав: "Чи хочу я, щоб Україна стала Північною Кореєю?".

Що Буданов раніше говорив про терміни завершення війни У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов говорив, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні. На запитання про те, коли закінчиться війна, Буданов сказав: "У дуже-дуже близькому майбутньому". Також Буданов говорив, що єдиний можливий варіант завершення війни - це повернення до адмінкордонів 1991 року. У жовтні Буданов змінив свій прогноз і сказав, що війна в Україні не закінчиться у 2023 році. За його словами, Україна "вибилася з графіка". Також глава ГУР прогнозував, що українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року. "Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ, - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов. У лютому 2024 року глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі. В інтерв'ю CNN він заявив, що "найближчі півроку на фронті будуть цікавими, оскільки оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", а Україна відновлюватиме справедливість.

Очільник ГУР також прокоментував заяви американського політика Дональда Трампа щодо того, що він нібито може закінчити війну за 24 години.

"Я дуже поважаю особистість Трампа. У його житті було дев'ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався. Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання [завершення війни] за один день", - сказав Буданов.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов сказав, що спецоперації Російського добровольчого корпусу в Росії триватимуть. Також ГУР планує нові атаки безпілотників по території РФ.

Як повідомляв Главред, раніше глава ГУР прокоментував майбутній новий наступ російських окупантів. За його словами, армія країни-агресора РФ може піти в наступ на фронті в найближчі місяці.

Начальник ГУР зазначив, що дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред