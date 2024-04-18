'З'явиться вікно можливостей': Буданов назвав умову завершення війни

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов вважає, що війна в Україні продовжиться, поки в Росії діятиме чинний режим. Про це він сказав The Washington Post.
Про прогнози завершення війни в Україні він висловився обережно. Зокрема, глава ГУР заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.
"У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги... у Москві. Іншими словами, будь-який результат малоймовірний", - сказав Буданов.відео дня
Також начальник ГУР сказав, що війна триватиме, поки в Росії діятиме цей режим
"При наступному режимі це може змінитися чи ні, але вікно можливостей з'явиться", - заявив Буданов.
Також журналіст запитав про "корейське рішення шляхом переговорів". Буданов у відповідь перепитав: "Чи хочу я, щоб Україна стала Північною Кореєю?".
Що Буданов раніше говорив про терміни завершення війни
У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов говорив, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні. На запитання про те, коли закінчиться війна, Буданов сказав: "У дуже-дуже близькому майбутньому".
Також Буданов говорив, що єдиний можливий варіант завершення війни - це повернення до адмінкордонів 1991 року.
У жовтні Буданов змінив свій прогноз і сказав, що війна в Україні не закінчиться у 2023 році. За його словами, Україна "вибилася з графіка".
Також глава ГУР прогнозував, що українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року.
"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ, - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов.
У лютому 2024 року глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі.
В інтерв'ю CNN він заявив, що "найближчі півроку на фронті будуть цікавими, оскільки оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", а Україна відновлюватиме справедливість.
Очільник ГУР також прокоментував заяви американського політика Дональда Трампа щодо того, що він нібито може закінчити війну за 24 години.
"Я дуже поважаю особистість Трампа. У його житті було дев'ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався. Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання [завершення війни] за один день", - сказав Буданов.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов сказав, що спецоперації Російського добровольчого корпусу в Росії триватимуть. Також ГУР планує нові атаки безпілотників по території РФ.
Як повідомляв Главред, раніше глава ГУР прокоментував майбутній новий наступ російських окупантів. За його словами, армія країни-агресора РФ може піти в наступ на фронті в найближчі місяці.
Начальник ГУР зазначив, що дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
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