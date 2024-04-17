'Люди починають нервувати': Буданов анонсував нові вибухи у РФ та спецоперації РДК

ГУР планує нові атаки безпілотників у РФ та транскордонні атаки з боку російських добровольців, заявив Кирило Буданов.

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ГУР планує нові атаки на території РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ASTRA, 22 окрема механізована бригада

Спецоперації Російського добровольчого корпусу в Росії триватимуть. Також ГУР планує нові атаки безпілотників по території РФ. Про це начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив The Washington Post.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, командно-диспетчерські пункти", - пояснив очільник ГУР.

За його словами, головна мета таких дій - показати, що російський диктатор Путін не може захистити своє населення від "проникнення війни на територію Росію".

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"Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш її… Але люди починають нервувати, коли (атакують - ред.) якийсь об’єкт біля їхнього будинку", - зазначив Буданов.

Керівник ГУР зауважив, що бомби, які завдали більшу частину рунувань в Бєлгороді були російськими зенітними ракетами С-300, випущеними по українських дронах, а не самими дронами. Проте травмуючий ефект на населення був таким самим.

"Насправді шкода, завдана цими (зенітними - ред.) ракетами, набагато більша, ніж шкода, яку потенційно може спричинити безпілотник", - розповів він.

На питання про те, чи триватимуть українські атаки всередині Росії, Буданов відповів, що вони продовжаться.

Удари по Росії Росію періодично "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в РФ - атаки України по військових об'єктах

Як повідомляв Главред, 17 квітня українські безпілотники здійснили атаку на 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у місті Ковилкіно. БПЛА атакували російський радіолокатор "Контейнер" у Мордовії.

Також 17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод у Татарстані. Удар завдали по підприємству, де окупанти виготовляють та ремонтують свої бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

Крім цього, у ніч на 17 квітня ЗСУ атакували аеродром в окупованому Джанкої. Вдарили по місцю дислокації вертольотного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Вдалося пошкодити вертольоти і, за певними джерелами, установки ППО С-300.

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