РФ готує масований удар: у Силах оборони назвали ймовірні терміни

Окупанти запускають невелику кількість дронів по Україні останніми днями, каже Наталія Гуменюк.

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РФ готує нові удари, попередила Наталія Гуменюк / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, wikipedia.org

Голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ймовірність нового повітряного удару РФ по Україні

Як підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону, окупанти запускають невелику кількість дронів по Україні останніми днями, оскільки готуються до нового удару по Україні.

"Останнім часом ворог дійсно використовує такі партії - 10 і більше дронів-камікадзе протягом ночі. Іноді й 3-4 дрони за ніч направляють у напрямку, де перевіряють готовність систем протиповітряної оборони, а не намагалися щось пошкодити", - сказала представниця Сил оборони.

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Водночас вона зазначила, що українцям не варто цього боятися, але потрібно підготуватися до майбутніх обстрілів.

"Ця тактика виправдовується тим, що вони готуються до наступних атак. Це треба усвідомлювати, не треба цього лякатися. Наготові потрібно тримати речі, щоб зібрати і піти в укриття. Варто пам'ятати, що бойова робота інколи призводить до того, що збита ракета або збитий дрон можуть завдавати ушкоджень або поранень своїми уламками", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну дронами. Дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 і 3 балістичні ракети Іскандер-М окупанти запустили з Бєлгородської області, а дронамі атакували з мису Чауда.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район. Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами.

Загинули 4 людини, з них троє - рятувальники, які потрапили під повторний удар окупантів. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим. Серед поранених - рятувальник, поліцейський та медична сестра.

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