Є загиблі та поранені: РФ атакувала Україну 'Шахедами', скільки вдалось збити

Російські окупанти завдали дронового удару по території України із застосуванням 20 БпЛА типу "Шахед". Більшість дронів збито силами ППО. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено,– йдеться у зведенні Генштабу.
Крім того, зафіксовано влучання БпЛА на Харківщині. Про деталі ворожої атаки написав у своєму Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами по території Харківщини ворог випустив щонайменше 15 БпЛА, частину з яких вдалось збити силами ППО.
"У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних", - написав він.
Крім того, внаслідок влучання ворожого безпілотника у інший 14-поверховий будинок частково пошкоджено балкони верхніх поверхів, скляні конструкції та елементи будівлі. Обстріл призвів до смерті 69-річної жінки.
"Загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12-ом постраждалим", - зазначив Синєгубов.
Також, станом на 7:48 в МВС України оновили інформацію щодо ворожих ударів по Харківщині.
"Наразі відомо про 4 загиблих, серед яких троє рятувальників, та 11 поранених. Серед поранених — рятувальник, поліцейський та медична сестра", - зазначили у МВС.
Там додали, що внаслідок дронової атаки РФ, 3 багатоповерхівки отримали пошкодження, також пошкоджені три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги та будівля лікарні.
"Наразі триває ліквідація наслідків атаки", - йдеться у повідомленні МВС.
Також, в ніч на 4 квітня російські БпЛА завдали удару по містах Лозова та Зміїв, інформації про постраждалих немає.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
Удар дронами по України - обстріл Харківщини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 квітня російські окупанти атакували Харків із застосуванням БпЛА типу "Шахед". Удар був нанесений на густонаселений район, відомо про загиблих та поранених.
У неділю, 31 березня, російські війська знову атакували Україну ракетами. Ціллю ворожих ударів стала Харківська область.
30 березня російські окупанти вперше застосували важку авіабомбу, масою 1,5 тонни. Вони використали термобаричний снаряд ОДАБ-1500, що спричинило вибух у Великописарівській громаді Сумської області.
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