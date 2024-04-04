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Є загиблі та поранені: РФ атакувала Україну "Шахедами", скільки вдалось збити

Юрій Берендій
4 квітня 2024, 08:14оновлено 4 квітня, 08:48
Внаслідок російського удару безпілотниками по Харківщині відомо про 4 загиблих, крім того було пошкоджено 3 багатоповерхові будинки в самому Харкові.
Є загиблі та поранені: РФ атакувала Україну 'Шахедами', скільки вдалось збити
РФ завдала масштабного удару по Харкову - є загиблі та поранені / Колаж Главред, фото: Телеграм Олег Сигєгубов, ДСНС

Російські окупанти завдали дронового удару по території України із застосуванням 20 БпЛА типу "Шахед". Більшість дронів збито силами ППО. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено,– йдеться у зведенні Генштабу.

Крім того, зафіксовано влучання БпЛА на Харківщині. Про деталі ворожої атаки написав у своєму Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

відео дня

За його словами по території Харківщини ворог випустив щонайменше 15 БпЛА, частину з яких вдалось збити силами ППО.

"У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних", - написав він.

Крім того, внаслідок влучання ворожого безпілотника у інший 14-поверховий будинок частково пошкоджено балкони верхніх поверхів, скляні конструкції та елементи будівлі. Обстріл призвів до смерті 69-річної жінки.

"Загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12-ом постраждалим", - зазначив Синєгубов.

Також, станом на 7:48 в МВС України оновили інформацію щодо ворожих ударів по Харківщині.

  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov

"Наразі відомо про 4 загиблих, серед яких троє рятувальників, та 11 поранених. Серед поранених — рятувальник, поліцейський та медична сестра", - зазначили у МВС.

Там додали, що внаслідок дронової атаки РФ, 3 багатоповерхівки отримали пошкодження, також пошкоджені три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги та будівля лікарні.

"Наразі триває ліквідація наслідків атаки", - йдеться у повідомленні МВС.

Також, в ніч на 4 квітня російські БпЛА завдали удару по містах Лозова та Зміїв, інформації про постраждалих немає.

Є загиблі та поранені: РФ атакувала Україну 'Шахедами', скільки вдалось збити
Що відомо про БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удар дронами по України - обстріл Харківщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 квітня російські окупанти атакували Харків із застосуванням БпЛА типу "Шахед". Удар був нанесений на густонаселений район, відомо про загиблих та поранених.

У неділю, 31 березня, російські війська знову атакували Україну ракетами. Ціллю ворожих ударів стала Харківська область.

30 березня російські окупанти вперше застосували важку авіабомбу, масою 1,5 тонни. Вони використали термобаричний снаряд ОДАБ-1500, що спричинило вибух у Великописарівській громаді Сумської області.

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