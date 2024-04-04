Удар 'Шахедами' по Україні: в ЗСУ розповіли, чому не вдалось збити всі дрони

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що через близькість Харківщини до російського кордону не вдалось збити більшу кількість ворожих "Шахедів".

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РФ застосувала хитру тактику в ході нічної атаки "Шахедами" / Колаж Главред, фото: УНІАН

В ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Ворог атакував Харківщину 20-ма дронами, 11 з яких вдалось збити силами ППО. Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш розповів ч ому полягала складність нічної атаки дронами та чому не вдалось збити більше "Шахедів".

Він зазначив, що росіяни атакували Харківщину двома групами БпЛА, які летіли з різних напрямків.

За його словами, після опівночі, група з 10 безпілотників з Росії перетнула кордон із Харківщиною та прямувала до обласного центру. Згодом із Миколаївщини вилетіла інша група "Шахедів", яка також рухалася на Харківщину через декілька областей України.

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"На жаль, через близьку відстань до кордону з Росією першої групи безпілотників, не вдалося збити усі ворожі цілі", – підкреслив речник.

Євлаш відзначив, що противник продовжує обстрілювати мирні міста України різними видами озброєння для підвищення психологічного тиску на населення. Окупанти навмисно намагаються завдати шкоди цивільній інфраструктурі.

Окремо військовий зауважив, що Україні дуже потрібні додаткові системи Patriot, які вже успішно використовуються навіть для збиття цілей, що летять за балістичною траекторією.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Удари по Україні - наслідки обстрілу Харкова "Шахедами"

У ніч на 4 квітня російські окупанти здійснили атаку на Харків, використовуючи безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу "Шахед". Удар був спрямований на щільно заселений район, є інформація про загиблих та поранених.

Російські окупанти атакували Україну 20-ма "Шахедами". Більшість дронів було збито системами протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Деталі ворожої атаки описав у своєму Телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, по території Харківщини ворог випустив щонайменше 15 БпЛА, але частину з них вдалося збити за допомогою систем протиповітряної оборони.

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