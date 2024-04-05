У РФ прогриміли вибухи: дрони атакували два військові аеродроми - ЗМІ

У Ростовській області очевидці повідомили про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів.

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У ніч на 5 квітня в Росії прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, 37 окрема бригада морської піхоти

Вибухи у Росії прогриміли в ніч на 5 квітня. Зокрема, у Ростовській області безпілотники атакували військовий аеродром. Також вибухи було чути в Енгельсі Саратовської області.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв Telegram, у Морозівському районі підрозділи протиповітряної оборони відбивали масовану атаку дронів.

відео дня

Очевидці повідомили про численні безпілотники і нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло.

Дивіться відео - У Ростовській області РФ прогриміли вибухи:

В Енгельсі Саратовської області близько п'ятої ранку також пролунали вибухи. Як пишуть місцеві Telegram-канали, спочатку був вибух, після спрацювала сирена.

У Мережі з'явилося відео вибухів у російському Енгельсі:

Зазначимо, в Енгельсі розташована авіабаза ВКС РФ "Енгельс-2". На авіабазі раніше дислокувалися 121-й гвардійський Севастопольський і 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, що мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС відповідно. Обидва авіаполки входили до складу 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної Донбаської Червонопрапорної дивізії.

"Бавовна" в Росії - останні новини

1 квітня в Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому підприємстві "Уралмаш". Відомо, що вогонь охопив площу в понад 800 квадратних метрів. Повідомлялося, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

Увечері 3 квітня в російському Ростові місцеві чули кілька вибухів. Вибухи в місті прогриміли під час сильної пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Пожежа спалахнула неподалік від зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляється, що там може перебувати зернозбиральна техніка і паливо.

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом. Російські загарбники розбомбили село Козинка Бєлгородської області, намагаючись "викурити" Російський добровольчий корпус, підтвердив експерт BILD.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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