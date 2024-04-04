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РФ атакувала Харків "Шахедами": під час повторного удару загинули троє рятувальників

Анна Ярославська
4 квітня 2024, 06:46оновлено 4 квітня, 08:19
Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків першої атаки. Двоє рятувальників загинули на місці, ще один - помер дорогою до лікарні.
Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 2 квітня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район. У результаті є "прильоти", загиблі та постраждалі.

Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами, повідомляє пресслужба ДСНС.

Загинула місцева жителька. Спалахнули пожежі.

відео дня

"Рятувальники, які прибули за викликом за однією з адрес, потрапили під повторний удар безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один - помер дорогою до лікарні. Поранення дістав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС", - ідеться в повідомленні.

  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня
    Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram про чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же - п'ятеро поранених.

"В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі", - повідомив він.

Терехов також повідомив про можливі перебої зі світлом у деяких районах міста.

Дивіться відео - Під час ворожої атаки на Харків загинули троє рятувальників:

Скриншот

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що щонайменше 10 осіб дістали поранення внаслідок атаки окупантів.

"49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому стані. Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик і отримала травми від повторного удару", - написав він.

Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Дивіться відео - Наслідки дронової атаки РФ на Харків:

Скриншот

РФ постійно атакує Харків дронами та ракетами

27 березня РФ уперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар стався по житловому мікрорайону Харкова в багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова.

31 березня окупаційні війська агресора Росії знову завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову і Харківській області. Влада повідомила про прильоти по Шевченківському району міста та кількох населених пунктах регіону.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив: щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія в Харкові, потрібно вже понад 10 мільярдів доларів, і щодня ця сума збільшується. За його словами, РФ зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. У місті був повний блекаут через постійні обстріли по енергетиці.

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

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