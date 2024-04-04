РФ атакувала Харків "Шахедами": під час повторного удару загинули троє рятувальників

Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків першої атаки. Двоє рятувальників загинули на місці, ще один - помер дорогою до лікарні.

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Наслідки дронової атаки на Харків 4 квітня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 2 квітня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район. У результаті є "прильоти", загиблі та постраждалі.

Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами, повідомляє пресслужба ДСНС.

Загинула місцева жителька. Спалахнули пожежі.

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"Рятувальники, які прибули за викликом за однією з адрес, потрапили під повторний удар безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один - помер дорогою до лікарні. Поранення дістав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram про чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же - п'ятеро поранених.

"В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі", - повідомив він.

Терехов також повідомив про можливі перебої зі світлом у деяких районах міста.

Дивіться відео - Під час ворожої атаки на Харків загинули троє рятувальників:

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що щонайменше 10 осіб дістали поранення внаслідок атаки окупантів.

"49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому стані. Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик і отримала травми від повторного удару", - написав він.

Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Дивіться відео - Наслідки дронової атаки РФ на Харків:

РФ постійно атакує Харків дронами та ракетами

27 березня РФ уперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар стався по житловому мікрорайону Харкова в багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова.

31 березня окупаційні війська агресора Росії знову завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову і Харківській області. Влада повідомила про прильоти по Шевченківському району міста та кількох населених пунктах регіону.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив: щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія в Харкові, потрібно вже понад 10 мільярдів доларів, і щодня ця сума збільшується. За його словами, РФ зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. У місті був повний блекаут через постійні обстріли по енергетиці.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

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