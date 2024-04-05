РФ атакувала Україну дронами: сили ППО знищили всі 13 "Шахедів"

Дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 і 3 балістичні ракети "Іскандер-М" окупанти запустили з Бєлгородської області, а дронами атакували з мису Чауда.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-dronami-sily-pvo-unichtozhili-vse-13-shahedov-10555562.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбили російську атаку дронів / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 5 квітня російські окупанти атакували Україну 5 ракетами і 13 дронами-камікадзе "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити всі ворожі дрони.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, минулої ночі противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків: Бєлгородська область, РФ), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Знищено 13 "Шахедів" / t.me/kpszsu

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі окупанти направили на Дніпропетровську область безпілотники.

"Їх захисники неба знищили. Збили 2 "шахеди" - над Павлоградським і Нікопольським районами", - написав Лисак у Telegram.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вночі над регіоном було збито 7 ворожих безпілотників. За попередніми даними, це були "Shahed 131/136".

Деталі атаки дронів 5 квітня

Тим часом у Силах оборони Півдня повідомили, що вночі окупанти кількома хвилями ударних дронів атакували з Півдня.

"БпЛА типу "Shahed-131/136" із тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. Впродовж більш ніж двогодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: два – на Дніпропетровщині та сім – у Запорізькій області.

"Ворог знову прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарських споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - зазначили військові.

У наступній хвилі ворог атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Впродовж півгодинної бойової роботи всі чотири дрони були збиті.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атака дронів на Харків 4 квітня - останні новини

У ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район.

Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами.

Загинули 4 людини, з них троє - рятувальники, які потрапили під повторний удар окупантів. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим. Серед поранених - рятувальник, поліцейський та медична сестра.

Ворог атакував Харківську область 20-ма дронами, 11 з яких вдалося збити силам ППО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред