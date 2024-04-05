РФ атакувала Україну дронами: сили ППО знищили всі 13 "Шахедів"

У ніч на 5 квітня російські окупанти атакували Україну 5 ракетами і 13 дронами-камікадзе "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити всі ворожі дрони.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, минулої ночі противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків: Бєлгородська область, РФ), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі окупанти направили на Дніпропетровську область безпілотники.
"Їх захисники неба знищили. Збили 2 "шахеди" - над Павлоградським і Нікопольським районами", - написав Лисак у Telegram.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вночі над регіоном було збито 7 ворожих безпілотників. За попередніми даними, це були "Shahed 131/136".
Деталі атаки дронів 5 квітня
Тим часом у Силах оборони Півдня повідомили, що вночі окупанти кількома хвилями ударних дронів атакували з Півдня.
"БпЛА типу "Shahed-131/136" із тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. Впродовж більш ніж двогодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: два – на Дніпропетровщині та сім – у Запорізькій області.
"Ворог знову прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарських споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - зазначили військові.
У наступній хвилі ворог атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Впродовж півгодинної бойової роботи всі чотири дрони були збиті.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Атака дронів на Харків 4 квітня - останні новини
У ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Удар припав на густонаселений район.
Ворог атакував місто дронами в кілька хвиль. Унаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами.
Загинули 4 людини, з них троє - рятувальники, які потрапили під повторний удар окупантів. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим. Серед поранених - рятувальник, поліцейський та медична сестра.
Ворог атакував Харківську область 20-ма дронами, 11 з яких вдалося збити силам ППО.
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