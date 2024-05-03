Новий етап війни: РФ готується до розширення наступу - Зеленський

Президент закликав українців та партнерів робити все можливе, щоб зірвати плани Путіна.

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РФ хоче розширити наступальні дії / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупанти планують розширити свої наступальні дії. Україна перебуває перед новим етапом війни з РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", – сказав президент.

Зеленський додав, що Україні доведеться пройти надзвичайно складний та жорсткий шлях, щоб зберегти життя людей та завершити війну на справедливих умовах.

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Президент наголосив на необхідності робити все можливе, щоб зірвати плани РФ. Це стосується не лише українців, а й західних партнерів.

Новий наступ на Суми та Харків

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". При цьому, за його словами, чисельності військ РФ "недостатньо" для операції із захоплення великого міста, але їх цілком може бути достатньо для дрібнішого завдання.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. За словами Павлюка, Харків є ще однією можливою метою російського літнього наступу.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чи здатна Росія піти на Суми і прокоментував інформацію про те, що росіяни перекинули туди чотири батальйони чеченців. За його словами, ці чотири батальйони суттєво не змінять ситуацію. Навіть якщо брати до уваги найбільший штат у 450-500 осіб для кожного з чотирьох батальйонів - це загалом близько 2000 особового складу, тоді як у кожній із трьох прикордонних областей РФ, тобто в Курській, Брянській і Бєлгородській областях, перебуває по 10-12 тисяч військовослужбовців лише для прикриття кордону.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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