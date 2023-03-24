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"РФ повинна стати маленькою, нікчемною державою": в ОП назвали мету України у війні

24 березня 2023, 10:46
Україна повинна "дійти до правильного фіналу" у війні з РФ, впевнений Михайло Подоляк.
Подоляк, Росія
Михайло Подоляк розповів, чим має закінчитися війна / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У російських окупантів у війні проти України "якості немає, є тільки кількість", заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Кінцевою метою України є знищення ресурсів РФ для закінчення війни. Таку думку він висловив у коментарі Каналу 24.

"Такого типу війна - це принципова цивілізаційна війна, ціннісна, екзистенціальна. Вона не може закінчитися тому, що нам складно. Ми повинні дійти до правильного фіналу. Росія повинна стати такою, яка вона є - маленькою, нікчемною державою, на яку ніхто не звертає увагу", — підкреслив представник ОП.

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Ситуація на Донбасі

Оцінюючи ситуацію на фронті, він уточнив, що на сьогодні бойові дії розгортаються на ряді напрямків:

  • Бахмутському;
  • Вугледарському;
  • Авдіївському;
  • Мар'їнському.

Разом з тим українські військові передбачають дії ворога, а військове керівництво правильно оцінює росіян, які мають багато залишкових ресурсів радянського часу, а також мобілізованих, яких кидають на фронт, каже співрозмовник.

"Мобілізованих - без різниці, це просто автоматично збільшується кількість чорних пакетів. А ось ресурсів хотілося б, щоб було менше. Тобто кількість ми не недооцінюємо, а правильно оцінюємо. З точки зору якості не тільки ми, а й багато хто переоцінювали російську армію", — додав Подоляк.

Наступ РФ на Донбасі

Російські окупанти не можуть піти в наступ на Донбасі через серйозну нестачу артилерійських снарядів. Ця нестача стала більш помітною в останні тижні, раніше написало авторитетне видання The Wall Street Journal.

У матеріалі наводять дані Міноборони Британії, що на багатьох ділянках фронту тепер встановлена навіть якась норма для окупантів щодо використання снарядів на день. Там також переконані, що саме це нормування стало причиною російських "невдач" на фронті.

У свою чергу заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що завдання у російських окупаційних військ одне – захопити Донецьку і Луганську області, а далі пробувати якось виходити на переговори.

Він зазначив, що в Кремлі розуміють, що не мають можливості проводити стратегічні операції, і зараз вони б хотіли заморозити конфлікт.

Читайте більше:

війна на Донбасі Михайло Подоляк війна Росії та України
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