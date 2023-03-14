РФ не може наступати на Донбасі через сильний "снарядний голод" - The Wall Street Journal

Російські окупанти щодня витрачають близько 10 тисяч снарядів, що в 2-3 рази менше, ніж минулого літа.

Окупанти не можуть йти в наступ через брак снарядів / колаж фото Міноборони РФ

Російські окупанти не можуть піти в наступ на Донбасі через серйозну нестачу артилерійських снарядів. Ця нестача стала більш помітною в останні тижні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У Міноборони Британії заявили, що на багатьох ділянках фронту тепер встановлена навіть якась норма для окупантів щодо використання снарядів на день. Там також переконані, що саме це нормування стало причиною російських "невдач" на фронті. Однак РФ хоче почати використовувати старі боєприпаси, які раніше вважалися непридатними для використання.

Через таку нестачу Кремль намагається всіляко домовитися з Північною Кореєю та іншими своїми партнерами, щоб купити у них боєприпаси.

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Скільки РФ витрачає снарядів на день

Варто нагадати, що ще в перші місяці війни окупанти незліченно використовували боєприпаси, ніби їх запаси безмежні. Аналітики стверджують, що РФ випускає близько 10 тисяч снарядів в день, в той час, як минулого літа ця кількість була на рівні 20-30 тисяч в день.

Що стосується України, то за даними видання, ЗСУ витрачають в день приблизно 3 тисячі боєприпасів.

Бої за Бахмут

Попри те, що у Росії серйозна нестача снарядів, окупантам вдалося просунутися в районі Бахмута. Місто досі перебуває під загрозою оточення, проте ЗСУ не відступають.

"На Сході дуже важко, дуже боляче. Нам потрібно знищити військову міць ворога, і ми це зробимо", - говорив президент України Володимир Зеленський.

Видання стверджує, що "лінією розмежування між українською та російською арміями тепер є річка Бахмутка", яка ділить Бахмут навпіл. Окупанти продовжують обстрілювати місто з трьох сторін. Вони сподіваються, що їм вдасться захопити Донбас.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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