ЗСУ збили на Донбасі китайський безпілотник Mugin-5 - CNN

Пізніше в компанії Mugin Limited підтвердили журналістам CNN − це був дрон їх виробництва. І назвали інцидент "дуже сумним".

Дрон, ВСУ / колаж фото УНІАН і twitter.com/GlasnostGone

Бійці ВСУ успішно збили модернізований безпілотник моделі Mugin-5, зроблений в Китаї, в Донецькій області, в ніч на 11 березня. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Повідомляється, що СБУ повідомила американців – українські агенти, які розташовані на підконтрольній Росії території, попередили ЗСУ про запуск окупантами безпілотника, який прямував до позицій ЗСУ.

Тоді СБУ підняла по тривозі військові частини, які базувалися біля Слов'янська. Близько 02:00 бійці 111-ї бригади української армії почули над головою звук польоту дрона і навіть побачили, як на ньому моргали лампи. Бійці ЗСУ відкрили по безпілотнику вогонь з автоматів АК-47.

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Українські військові показали журналістам CNN залишки безпілотника. Повідомляється, що це був дрон Mugin-5, який був виготовлений китайською компанією в тамтешньому місті Сямень.

Окремі фахівці називають Mugin-5 "дроном Alibaba", оскільки його можна купити за 15 тисяч доларів на популярних китайських сайтах - включаючи Сайти Alibaba і Taobao.

Пізніше в компанії Mugin Limited підтвердили CNN - це був дрон їх виробництва, назвавши інцидент "дуже сумним".

Як каже відставний офіцер британської армії і експерт з дронів Кріса Лінкольна-Джонса, оскільки у збитого дрона не було камери, то його не можна було використовувати для спостереження. І, по факту, він схожий на "німу бомбу".

"Цей конкретний дрон, який ми розглядали, був би набагато ефективнішим, якби в ньому була пристойна камера", − підсумував він.

Нагадаємо, раніше ЗСУ збили в Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 - це саме той літак, з якого голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".

Інформацію пізніше підтвердив пропагандистський Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там стверджували, що 13 лютого борт був атакований з землі засобами ППО України.

Пізніше захисники України з першого пострілу збили ворожий Су-24 в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ приземлили російський літак за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Перун".

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