Спочатку Крим, потім - Донбас: Світан назвав сценарій для ЗСУ

Не можна працювати над звільненням Донецької та Луганської областей, допоки в тилу знаходиться угруповання російських окупантів, вважає Роман Світан.

Треба спочатку зачистити Крим, а вже потім працювати над звільненням Донбасу - Світан / Колаж скріншот YouTube, 28 ОМБр

Звільнення Криму допоможе силам оборони України перейти до деокупації Донбасу. Потрібно розгромити окупаційні війська Росії в тилу, щоб забезпечити проведення нової військової операції. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що повернення Кримського півострова дозволить ЗСУ перейти до основної частини операції – деокупації Донецької та Луганської областей. Для її реалізації потрібно вибити російське угруповання, яке знаходиться в тилу української армії.

"Йдеться не про перспективи, а про подальшу реалізацію планів. Крим - тільки частина території, яку ми звільнимо. Основна частина - Донбас. Донецьку і Луганську області буде набагато складніше звільнити, ніж Кримський півострів. Звільнення Криму - ліквідація російського угруповання в тилу ЗСУ", - вважає Світан.

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За його словами, не можна припуститися помилки, яка сталася минулого року, коли в тил донецького угруповання ЗСУ зайшли окупанти РФ із захопленого Криму.

"Не можна працювати над деокупацією Донбасу, якщо в тилу знаходиться угруповання противника. Ми пам'ятаємо, як було рік тому, коли наше донецьке угруповання утримувало фронт з боку Росії, а з Криму в тил зайшли російські військові. Тоді нам довелося відступати", - зазначив Світан.

Як вважає експерт, спочатку слід зачистити Крим, після чого вже працювати над звільненням Донбасу.

"Для того щоб забезпечити тил українським військам, які наступають на Донбасі, потрібно, в першу чергу, обов'язково зачистити Крим. І вже після цього слід займатися Донбасом", - підкреслив Роман Світан.

Повернення Криму в Україну

У ГУР Міноборони України раніше заявили, що Україна звільнить захоплений державою-агресором Росією Крим. За даними військової розвідки, після звірств окупантів РФ під час повномасштабного вторгнення, змінилися політичні погляди навіть у тієї частини півострова, яка раніше підтримувала режим Путіна.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес сказав, що ЗСУ можуть звільнити захоплений Крим вже до кінця серпня. За його словами, для цього Захід повинен дати Україні далекобійну високоточну зброю.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що в армії України буде два сценарії звільнення Криму. Перший передбачає знищення військ РФ на півострові далекобійною зброєю та оперативне оточення. Другий - фронтальний Захід ЗСУ на півострів. Перший варіант є кращим, оскільки в другому випадку Кримський півострів може перетворитися на другий Донбас.

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