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ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня, слідом завалиться фронт РФ на Донбасі - Ходжес

1 березня 2023, 20:15
Захід повинен надати Україні необхідну військову допомогу - далекобійне озброєння, яке дозволить ізолювати півострів Крим, сказав Бен Ходжес.
Ходжес, ВСУ
Після звільнення Криму російські окупанти на Донбасі воювати вже не воюватимуть-Ходжес / Колаж УНІАН, 93 ОМБр

Сили оборони України здатні звільнити окупований Крим до кінця серпня. Західний світ повинен надати далекобійне високоточне озброєння, щоб з'явилася можливість ізолювати півострів. Як тільки ЗСУ повернуть Крим, відбудеться низка подій у країні-агресорці Росії, і окупанти на Донбасі воювати більше не будуть. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

В інтерв'ю Еспресо він розповів про те, що Україна здатна до кінця серпня провести деокупацію Криму. Для цього потрібна неймовірна мужність українських військових, які ведуть бої із загарбниками в районі Бахмута, та далекобійне високоточне озброєння від Заходу.

"Перш за все, нічого не буде досягнуто, якщо всі будуть налаштовані негативно, тому нам потрібне позитивне лідерство, яке бачить потенціал і можливості. Тому я абсолютно згоден, що Крим може бути звільнений до кінця цього літа, до кінця серпня, але це, звичайно, вимагатиме неймовірної мужності українських солдатів, які воюють в районі Бахмута, щоб продовжувати зупиняти російські атаки. І звичайно Захід повинен надати необхідну допомогу, включаючи високоточну зброю великої дальності, яка може допомогти ізолювати Крим, а потім зробити його непридатним для російських військ. Я налаштований оптимістично і згоден з генералом Будановим", - зазначив Ходжес.

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На його думку, українській армії в першу чергу потрібно звільнити Крим, а не Донбас. Як тільки ЗСУ повернуть півострів під контроль Києва, в Росії відбудеться безліч змін. Окупанти на Донбасі вже не захочуть продовжувати бойові дії.

"Я згоден, що Крим є пріоритетом. Це те, що ми б назвали вирішальним, тому що Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія утримує Крим. Київ не повинен піддаватися жодному тиску, щоб відмовитися від Криму, інакше ми будемо розмовляти з вами через три роки під час наступної хвилі російської війни проти України. Я думаю, що як тільки Крим буде звільнений, відбудеться багато змін з російського боку, і російські війська, і ці так звані сепаратисти на Донбасі не матимуть великого ентузіазму продовжувати воювати. Тому я не бачу це як звільнення Криму, а потім переговори щодо Донбасу, я бачу це як звільнення Криму, а потім звільнення Донбасу", - підкреслив Бен Ходжес.

Повернення Криму до України

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Україна в будь-якому випадку звільнить окупований в 2014 році Росією Крим.

За даними розвідки, навіть у лояльного до російського правлячого режиму населення змінилися погляди після звірств загарбників РФ в Україні.

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій, екскерівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що Крим буде звільнити складніше, ніж Донбас. Як вважає Тука, Кримський півострів - складна територія, на яку ЗСУ важко буде зайти.

Генерал США Бен Ходжес зазначив, що українська армія може ізолювати Крим дальніми високоточними ударами. Тоді будуть розсічені комунікації російських окупантів і вони не зможуть там перебувати. Після цього ЗСУ можуть вже зайти на Кримський півострів.

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Контрнаступ армії України:

ЗСУ війська Росії Бен Ходжес новини Криму війна Росії та України
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