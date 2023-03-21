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Донбас, заморозка конфлікту і переговори: Самусь розкрив плани Кремля щодо війни в Україні

21 березня 2023, 17:56
Росіяни будуть намагатися заморозити конфлікт, тому що у них немає ресурсів, упевнений експерт.
Михайло Самусь розповів про найближчі цілі окупантів
Михайло Самусь розповів про найближчі цілі окупантів / скріншот YouTube

Завдання у російських окупаційних військ одне – захопити Донецьку і Луганську області, а далі пробувати якось виходити на переговори, заявив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що в Кремлі розуміють, що не мають можливості проводити стратегічні операції, і зараз вони б хотіли заморозити конфлікт.

"Потім, користуючись заморожуванням, набрати 500 тисяч, пізніше ще 500 тисяч, і тоді спробувати ще раз. Можливо, знову полізти через Білорусь. Україна, звичайно, їм цього не дозволить зробити, тому вони будуть продовжувати довбатися на Донбасі, тому що вони думають, що це найлегше. Мовляв, їм залишилося трошки, окупують Краматорськ і Слов'янськ, і оголосять, що досягли цілей "СВО". Путін заявить, що, мовляв, ми більше нічого не хочемо, у нас є анексовані території, давайте щось вирішувати з київським режимом. Україна - нейтральна, але Росія зобов'язується там більше нічого не робити", - пояснив експерт.

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Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь-військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

За його словами, росіяни будуть намагатися заморозити конфлікт, тому що у них немає ресурсів.

"Генерали доповідають Путіну про те, що потрібен перепочинок, бажано на півроку-рік, щоб набрати новий особовий склад, навчити його, підготувати техніку, нові з'єднання, корпуси – те угруповання, яке вони втратили минулого року. Тому тактично РФ свої активні дії однозначно буде продовжувати на Донбасі", - вважає Самусь.

Експерт підкреслив, що на інших напрямках у них просто немає сил.

"Вони можуть спробувати піти, наприклад, на Харків, але чи можуть вони взяти місто? Очевидно, що ні. Вони можуть спробувати піти і на Чернігівську область, на Київ чи на Волинь. Теоретично все можна, але зараз у них немає угруповань, які б дозволили хоча б теоретично говорити про якісь успіхи", - підсумував експерт.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні війна на Донбасі Михайло Самусь
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