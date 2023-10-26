РФ битиме по лікарнях: генерал-майор попередив про небезпеку взимку

Окупанти можуть завдавати ударів по медзакладах і навчальних закладах у холодну пору, переслідуючи одну мету.

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РФ взимку може бити по лікарнях і навчальних закладах/ колаж: Главред, фото: Донецька ОВА, скрін

Російські окупанти взимку, найімовірніше, завдаватимуть ударів по інфраструктурі, яка забезпечує цивільне заселення, зокрема, по об’єктах енерго- та водопостачання. Але вони можуть бити також по лікарнях та навчальних закладах, і таких намірів країна-агресорка Росія навіть не приховує.

Єдина мета, яку може переслідувати Росія ударами саме по таких об’єктах – геноцид українського народу. Такі атаки не будуть пов’язані напряму з перебігом бойових дій, просто окупанти хочуть позбавити українців освіти, медицини, забезпечення водою і теплом. Про це розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун під час чату на Главреді.

Наскільки складною може бути ситуація взимку

За словами Ягуна, цієї зими ситуація з російськими атаками та наслідками цього, ймовірно, не буде гіршою, ніж торік. Він наголосив: чимало факторів свідчать про те, що зима буде складною, але не гіршою.

Генерал-майор запасу назвав три причини, чому українці можуть легше пережити цю зиму.

"По-перше, українці вже підготувалися до зими: запаслися генераторами, ліхтариками, продумали способи опалення, підготували "шляхи відходу" (якщо все погано, можна поїхати кудись у село, ближче до пічки). Тобто є чимало моментів, які не пов’язані з державою", – зазначив він.

Друга причина полягає у тому, що наші енергетики добре попрацювали: вони не просто змінювали систему безпеки енергетичної інфраструктури нашої країни, але й підвищували безпеку цієї системи, зокрема, будували бункери. Наприклад, намагалися захистити трансформатори. Після таких дій російським окупантам буде набагато важче уразити ці цілі.

"По-третє, у нас посилилася система ППО, і тепер вона суттєво відмінна від тої, що була минулої зими – вона посилилися в рази. Весь цей комплекс свідчить про те, що зима у нас буде складною, але не гіршою, ніж минулого року. Тому не треба лякати людей", – сказав Ягун.

По чому окупанти можуть завдавати ударів взимку

Експерт із питань національної безпеки зазначив, що окупанти, як показує практика, у холодну пору року намагаються бити по інфраструктурі, яка передусім забезпечує цивільне населення, зокрема, по об’єктах енерго- та водопостачання. Але також загарбники можуть здійснювати атаки по лікарнях та навчальних закладах.

"Можливо, росіяни битимуть навіть по лікарнях, і вони не приховують цього. Причому росіяни чомусь б’ють навіть не по військових шпиталях, а якоїсь холери б’ють по звичайних лікарнях. Для чого це робиться – не знаю. Плюс вони битимуть по навчальних закладах. По цих об’єктах росіяни завдаватимуть ударів, хоча я не розумію, для чого. Хоча це стає зрозумілим, якщо вважати, що Росія здійснює геноцид. Їй потрібно позбавити українців освіти, медицини, забезпечення водою і теплом – це і є геноцид, і це ніяк не пов’язано з війною взагалі", – сказав Віктор Ягун.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

РФ готується до нових сильних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ. Він наголосив, що Україна готується до ударів країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі. Але цього року ми будемо бити у відповідь, а не лише захищатися.

Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, чим небезпечна "пауза" в обстрілах. За його словами, Росія готується використати нову тактику удару й підготувала "велику кількість ракет".

Нагадаємо, у Повітряних силах сказали, чому в Україні затишшя з тривогами. Окупанти не піднімали в повітря літаки з ракетами і не запускали дрони минулої ночі через "нельотну погоду". Погода впливає на перебіг ситуації з атаками РФ.

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