'Це впливає на перебіг бойових дій': у ЗСУ сказали, чому в Україні затишшя з тривогами

Окупанти не піднімали в повітря літаки з ракетами і не запускали дрони минулої ночі через "нельотну погоду". Погода впливає на перебіг ситуації з атаками РФ.

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У Повітряних силах сказали, чому в Україні затишшя з тривогами/ коллаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Російська окупаційна армія не влаштовувала атак на територію України у ніч на четвер, 26 жовтня, через погодні умови.

Загарбники не піднімали у повітря літаки з ракетами і не запускали дрони, тому що була "нельотна погода". Про це розповів спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону у відповідь на запитання, з чим пов'язане відносне "затишшя" з повітряними тривогами у нашій державі.

"Тут все просто. Можна зайти на сайти, які прогнозують погоду і подивитися, що відбувалося чи зараз відбувається на сході країни. Це "нельотна погода", як кажуть в авіації", – зазначив Ігнат. відео дня

За словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ, саме через погану погоду російські загарбники не влаштовували характерних авіаційних нальотів та не запускали по Україні безпілотники у ніч на 26 жовтня.

"Саме тому і безпілотників фактично взагалі не було цієї ночі. Не було видно їх на наших моніторах. І літаки. От власне погана погода дозволяє українцям більш менш спати. Погода впливає на перебіг бойових дій", – наголосив Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

РФ готується до нових сильних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ. Він наголосив, що Україна готується до ударів країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі. Але цього року ми будемо бити у відповідь, а не лише захищатися.

Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, чим небезпечна "пауза" в обстрілах. За його словами, Росія готується використати нову тактику удару й підготувала "велику кількість ракет".

У ЗСУ заявили, що РФ готує нові удари по Україні і назвали ознаки прийдешніх атак. Російські окупанти зробили паузу в застосуванні ракет повітряного базування типу Х-101 для ударів по Україні. Представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що це може свідчити про те, що РФ збирає ракети і готується до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

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