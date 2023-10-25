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По 30-40 ракет на ціль: експерт пояснив, чим небезпечна "пауза" в обстрілах

Яна Ставська
25 жовтня 2023, 15:14
Росія готується використати нову тактику удару й підготувала, за словами Гетьмана, "велику кількість ракет".
По 30-40 ракет на ціль: експерт пояснив, чим небезпечна 'пауза' в обстрілах
РФ накопичує ракети для обстрілів восени і взимку / Колаж Главреда. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Росія накопичує ракети для подальших обстрілів українських міст, зараз триває "розвідка" пусками ударних БПЛА.

Як пояснив в ефірі телемарафону ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман, росіяни намагаються виснажити ресурси нашої ППО.

"Це розвідка - де у нас потужна, а де - слабка протиповітряна оборона. Ну і спроба перевантажити... По 5-7 "Шахедів", які прилетять... Так, можуть постраждати, загинути люди... Але з військової точки зору, це не є суттєвим пошкодженням. Мета - це розвідка, перевірка здатності нашої ППО", - зазначив Гетьман.

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Він додав, що така "ракетна пауза - це не добре, а навпаки погано".

"Це означає, що вони підготували велику кількість ракет. І, враховуючи те, що вони намагаються використовувати нову тактику... Новою тактикою може бути не 5-7 ракет в одне місце. Якщо сотня ракет буде спрямована на 2-3 цілі по 30-40 ракет на ціль разом з "Шахедами", то це буде дуже потужна атака. Нам буде важко відбиватися", - висловився Гетьман.

Експерт допустив, що серед цілей російських ракетних атак можуть стати навіть АЕС.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Росія готується до нових масованих обстрілів

Напередодні президент Володимир Зеленський попередив про наміри окупантів бити невдовзі по українській енергоінфраструктурі. При цьому глава держави наголосив, що цьогоріч Київ не тільки відбиватиме атаки, а й готується до ударів у відповідь.

Відомо, що країни Заходу наразі зосереджені на забезпеченні України засобами ППО. Деяке озброєння ЗСУ дістанеться на зимовий період "в оренду".

Втім, Росія не припиняє бити по Україні. Під час останнього "нальоту" дронів на Хмельницьку область було пошкоджено корпуси АЕС. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області.

На думку експерта Олександра Коваленка, все ж таки Росія буде більше використовувати для атак на Україну іранські "Шахеди", а не ракети.

Крім "Шахедів" Росія також почала застосовувати по Україні так звані дрони-газонокосарки з меншою бойовою частиною. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зауважував, що ці БПЛА покликані виснажити ресурси нашої ППО.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України ракетний удар Олексій Гетьман
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