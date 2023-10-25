Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ: "Цього року будемо відповідати"

Цьогоріч Україна не лише захищатиметься від ракетних ударів окупантів по енергоінфраструктурі, а й відповідатиме на них. РФ боїться і переміщує флот та авіацію.

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Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента України

Україна готується до ударів країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі. Але цього року ми будемо бити у відповідь, а не лише захищатися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після проведення щоденної селекторної наради. Він наголосив, що ворог боїться відповіді України, і тому перекидає подалі флот та авіацію.

"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів", – заявив Зеленський.

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Також президент України розповів, що під час наради він заслухав інформацію щодо ситуації на фронті та надходження техніки і боєприпасів.

"Щоденний селектор. Отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти й нову географію постачання. Заслухав інформацію щодо фронту. Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в’язкі бої, але наші воїни тримають позиції. Ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. Берислав, Борова. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям", – зазначив глава Української держави.

У яких випадках в Україні відключатимуть світло по графіках

Раніше генеральний директор компанії-провайдера електроенергії YASNO Сергій Коваленко у відповідь на питання, чи будуть в Україні відключати світло взимку, зазначив, що це складно спрогнозувати. За його словами, відключення світла може відбуватися з двох причин: якщо буде недостатньо виробленої електроенергії або якщо внаслідок обстрілів будуть пошкоджені мережі та об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Міненерго пояснили ситуацію щодо можливих відключень світла за графіками. Там зазначили, що в Україні наразі не застосовуються графіки відключення світла. У всіх областях виробляється достатньо електроенергії, тому екстрені заходи не потрібні. Світло може зникати лише у випадках масованих ударів окупантів по енергоінфраструктурі, технологічних порушень і несприятливих погодних умов.

Також в Укренерго пояснили, чого чекати взимку і чи будуть "багатогодинні відключення світла", якими зараз лякають у мережі. У компанії заявили: інформація у мережі про відключення світла – це фейк. Графіки були складені на випадок обстрілів, а "графіку обстрілів" ніхто не знає.

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