РФ кинула в бій новий ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР: у Forbes дізналися деталі

Договір між РФ і КНДР може включати передачу агресору військової техніки північнокорейського виробництва.

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Bulsae-4 помітили на фронті / Колаж: Главред, Фото: t.me/KUPua01, скріншот

На фронті в Україні в районі Вовчанська Харківської області у російських окупантів з'явилася шестиколісна протитанкова ракетна установка Bulsae-4 виробництва КНДР.

За словами оператора українського безпілотника, машина "встигла запустити шість ракет", йдеться в матеріалі Forbes.

Уточнюється, що нова установка для окупантів задовольняє зростаючі потреби. Російська армія вступила у війну в Україні в лютому 2022 року з, ймовірно, кількома сотнями протитанкових комплексів "Штурм" і "Корнет". Українці швидко знищили близько 50 із них. Останнім часом ракетна техніка на лінії фронту - рідкість, можливо тому, що її просто не так багато залишилося.

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Автори матеріалу нагадують, що подробиць червневого безпекового договору Росії з Північною Кореєю невідомі, але цілком можливо, що умови включають значні передачі військової техніки північнокорейського виробництва.

З російської точки зору це мало б сенс. Ні для кого не секрет, що росіяни намагаються побудувати - або відновити після тривалого зберігання - достатню кількість бойових машин, щоб компенсувати приблизно 600 машин, які вони втрачають в Україні щомісяця. Якщо російські військові отримають північнокорейську техніку, то крім Bulsae-4 вони можуть мати й інші типи.

"Росіяни особливо страждають від сучасних танків і бронетранспортерів, тому не дивуйтеся, коли врешті-решт побачите колишні корейські танки Pokpung-ho та БТРи M2010 на російському боці лінії фронту в Україні. Може допомогти те, що M2010 і Bulsae-4 мають однакове шасі", - пише видання.

Що відомо про ракетну установку Bulsae-4

Bulsae-4 є унікальним північнокорейським ракетним комплексом. Він запозичив шасі північнокорейської версії російського бронетранспортера БТР-80 і додав громіздку верхню вежу з вісьмома протитанковими керованими ракетами.

Bulsae-4 виконує ту саму місію, яку виконують десантовані протитанкові ракетні групи України і Росії, - ураження танків противника, - але робить це з більшою швидкістю, мобільністю і захистом.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея відправила до РФ своїх елітних військових. КНДР відправила до Росії своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.

Як повідомлялося раніше, Південна Корея може підтримати постачання зброї в Україну. Стосунки між Південною Кореєю та РФ зіпсувалися після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяна для війни проти України.

Відомо, що Південна Корея може передати Україні модернізовані зенітні ракетні системи протиповітряної оборони Patriot, корейські системи ППО, а також американські комплекси протиракетної оборони THAAD.

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