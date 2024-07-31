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РФ кинула в бій новий ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР: у Forbes дізналися деталі

Олексій Тесля
31 липня 2024, 09:45
177
Договір між РФ і КНДР може включати передачу агресору військової техніки північнокорейського виробництва.
Булсае-4
Bulsae-4 помітили на фронті / Колаж: Главред, Фото: t.me/KUPua01, скріншот

На фронті в Україні в районі Вовчанська Харківської області у російських окупантів з'явилася шестиколісна протитанкова ракетна установка Bulsae-4 виробництва КНДР.

За словами оператора українського безпілотника, машина "встигла запустити шість ракет", йдеться в матеріалі Forbes.

Уточнюється, що нова установка для окупантів задовольняє зростаючі потреби. Російська армія вступила у війну в Україні в лютому 2022 року з, ймовірно, кількома сотнями протитанкових комплексів "Штурм" і "Корнет". Українці швидко знищили близько 50 із них. Останнім часом ракетна техніка на лінії фронту - рідкість, можливо тому, що її просто не так багато залишилося.

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Автори матеріалу нагадують, що подробиць червневого безпекового договору Росії з Північною Кореєю невідомі, але цілком можливо, що умови включають значні передачі військової техніки північнокорейського виробництва.

З російської точки зору це мало б сенс. Ні для кого не секрет, що росіяни намагаються побудувати - або відновити після тривалого зберігання - достатню кількість бойових машин, щоб компенсувати приблизно 600 машин, які вони втрачають в Україні щомісяця. Якщо російські військові отримають північнокорейську техніку, то крім Bulsae-4 вони можуть мати й інші типи.

"Росіяни особливо страждають від сучасних танків і бронетранспортерів, тому не дивуйтеся, коли врешті-решт побачите колишні корейські танки Pokpung-ho та БТРи M2010 на російському боці лінії фронту в Україні. Може допомогти те, що M2010 і Bulsae-4 мають однакове шасі", - пише видання.

Що відомо про ракетну установку Bulsae-4

Bulsae-4 є унікальним північнокорейським ракетним комплексом. Він запозичив шасі північнокорейської версії російського бронетранспортера БТР-80 і додав громіздку верхню вежу з вісьмома протитанковими керованими ракетами.

Bulsae-4 виконує ту саму місію, яку виконують десантовані протитанкові ракетні групи України і Росії, - ураження танків противника, - але робить це з більшою швидкістю, мобільністю і захистом.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Раніше повідомлялося, що Північна Корея відправила до РФ своїх елітних військових. КНДР відправила до Росії своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.

Як повідомлялося раніше, Південна Корея може підтримати постачання зброї в Україну. Стосунки між Південною Кореєю та РФ зіпсувалися після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяна для війни проти України.

Відомо, що Південна Корея може передати Україні модернізовані зенітні ракетні системи протиповітряної оборони Patriot, корейські системи ППО, а також американські комплекси протиракетної оборони THAAD.

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новини КНДР Північна Корея війна Росії та України
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